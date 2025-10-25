CANAL RCN
Imperdibles: partidazos en Colombia y el mundo este 25 y 26 de octubre

Prográmese con los mejores partidos durante este fin de semana del 25 y 26 de octubre este fin de semana.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
07:26 a. m.
Sábado 25 de octubre

  • Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich – 8:30 a.m.
  • Chelsea vs. Sunderland – 9:00 a.m.
  • Brest vs. PSG – 10:00 a.m.
  • Napoli vs. Inter – 11:00 a.m.
  • Manchester United vs. Brighton – 11:30 a.m.
  • Envigado vs. Boyacá Chicó – 2:00 p.m.
  • Brentford vs. Liverpool – 2:00 p.m.
  • Valencia vs. Villarreal – 2:00 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Deportivo Cali – 3:00 p.m.
  • Bucaramanga vs. Llaneros – 4:10 p.m.
  • Santa Fe vs. Millonarios – 6:20 p.m.
  • León vs. Pumas UNAM – 7:00 p.m.
  • Once Caldas vs. Unión Magdalena – 8:30 p.m.
¡Qué zapatazo, Lucho! Díaz marcó su primer golazo en Champions con Bayern Múnich
Domingo 26 de octubre

  • Arsenal vs. Crystal Palace – 9:00 a.m.
  • Aston Villa vs. Manchester City – 9:00 a.m.
  • Real Madrid vs. Barcelona – 10:15 a.m.
  • Everton vs. Tottenham – 11:30 a.m.
  • Lazio vs. Juventus – 2:45 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Medellín – 6:30 p.m.
