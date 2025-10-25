Imperdibles: partidazos en Colombia y el mundo este 25 y 26 de octubre
Prográmese con los mejores partidos durante este fin de semana del 25 y 26 de octubre este fin de semana.
octubre 25 de 2025
07:26 a. m.
Sábado 25 de octubre
- Borussia Monchengladbach vs. Bayern Múnich – 8:30 a.m.
- Chelsea vs. Sunderland – 9:00 a.m.
- Brest vs. PSG – 10:00 a.m.
- Napoli vs. Inter – 11:00 a.m.
- Manchester United vs. Brighton – 11:30 a.m.
- Envigado vs. Boyacá Chicó – 2:00 p.m.
- Brentford vs. Liverpool – 2:00 p.m.
- Valencia vs. Villarreal – 2:00 p.m.
- Deportes Tolima vs. Deportivo Cali – 3:00 p.m.
- Bucaramanga vs. Llaneros – 4:10 p.m.
- Santa Fe vs. Millonarios – 6:20 p.m.
- León vs. Pumas UNAM – 7:00 p.m.
- Once Caldas vs. Unión Magdalena – 8:30 p.m.
Domingo 26 de octubre
- Arsenal vs. Crystal Palace – 9:00 a.m.
- Aston Villa vs. Manchester City – 9:00 a.m.
- Real Madrid vs. Barcelona – 10:15 a.m.
- Everton vs. Tottenham – 11:30 a.m.
- Lazio vs. Juventus – 2:45 p.m.
- Atlético Nacional vs. Medellín – 6:30 p.m.