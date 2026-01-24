CANAL RCN
Deportes

Partidazos de este fin de semana del 24 y 25 de enero en Colombia y el mundo: horarios

Prográmese con los mejores partidos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 24 y 25 de enero.

enero 24 de 2026
07:09 a. m.
Sábado 24 de enero

  • West Ham vs. Sunderland – 7:30 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Augsburg – 9:30 a.m.
  • Burnley vs. Tottenham – 10:00 a.m.
  • Manchester City vs. Wolverhampton – 10:00 a.m.
  • Bournemouth vs. Liverpool – 12:30 p.m.
  • Sevilla vs. Athletic Club – 12:30 p.m.
  • Deportivo Pereira vs. Fortaleza – 2:00 p.m.
  • Barracas vs. River Plate – 3:00 p.m.
  • Villarreal vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
  • Llaneros vs. Bucaramanga – 4:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Medellín – 6:20 p.m.
  • Boyacá Chicó vs. América de Cali – 8:30 p.m.
Domingo 25 de enero

  • Crystal Palace vs. Chelsea – 9:00 a.m.
  • Newcastle vs. Aston Villa – 9:00 a.m.
  • Barcelona vs. Real Oviedo – 10:15 a.m.
  • Arsenal vs. Manchester United – 11:30 a.m.
  • Juventus vs. Napoli – 12:00 p.m.
  • Roma vs. Milan – 2:45 p.m.
  • Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – 4:00 p.m.
  • Boca Juniors vs. Deportivo Riestra – 4:30 p.m.
  • Millonarios vs. Junior de Barranquilla – 6:10 p.m.
  • Once Caldas vs. Santa Fe – 8:20 p.m.
