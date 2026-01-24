Partidazos de este fin de semana del 24 y 25 de enero en Colombia y el mundo: horarios
Prográmese con los mejores partidos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 24 y 25 de enero.
Noticias RCN
enero 24 de 2026
07:09 a. m.
Sábado 24 de enero
- West Ham vs. Sunderland – 7:30 a.m.
- Bayern Múnich vs. Augsburg – 9:30 a.m.
- Burnley vs. Tottenham – 10:00 a.m.
- Manchester City vs. Wolverhampton – 10:00 a.m.
- Bournemouth vs. Liverpool – 12:30 p.m.
- Sevilla vs. Athletic Club – 12:30 p.m.
- Deportivo Pereira vs. Fortaleza – 2:00 p.m.
- Barracas vs. River Plate – 3:00 p.m.
- Villarreal vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
- Llaneros vs. Bucaramanga – 4:10 p.m.
- Deportivo Cali vs. Medellín – 6:20 p.m.
- Boyacá Chicó vs. América de Cali – 8:30 p.m.
Domingo 25 de enero
- Crystal Palace vs. Chelsea – 9:00 a.m.
- Newcastle vs. Aston Villa – 9:00 a.m.
- Barcelona vs. Real Oviedo – 10:15 a.m.
- Arsenal vs. Manchester United – 11:30 a.m.
- Juventus vs. Napoli – 12:00 p.m.
- Roma vs. Milan – 2:45 p.m.
- Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto – 4:00 p.m.
- Boca Juniors vs. Deportivo Riestra – 4:30 p.m.
- Millonarios vs. Junior de Barranquilla – 6:10 p.m.
- Once Caldas vs. Santa Fe – 8:20 p.m.