Real Madrid se recompuso y goleó 6-1 a Mónaco por Champions: vea los goles y el resumen

El Real Madrid firmó una de sus actuaciones más contundentes de la temporada en la Champions League al golear 6-1 al Mónaco este martes, en duelo correspondiente a la séptima jornada del torneo continental. Con un Kylian Mbappé imparable, autor de un doblete, y un Vinícius Jr determinante, que aportó un gol y dos asistencias, el conjunto blanco dio un golpe de autoridad en el Santiago Bernabéu y quedó muy cerca de asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

El triunfo no solo tuvo valor deportivo, sino también anímico. Luego de semanas marcadas por resultados irregulares y la eliminación sorpresiva de la Copa del Rey, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ofreció una respuesta convincente ante su público, recuperando sensaciones y reafirmando su condición de candidato en Europa.

Mbappé marca el camino y el Madrid resuelve temprano

Desde el inicio, el Real Madrid dejó claro que no estaba dispuesto a dejar dudas. Apenas al minuto 4, Mbappé abrió el marcador tras una acción rápida en ataque, definiendo con jerarquía ante la salida del arquero. El francés volvió a aparecer al 26’, esta vez con una finalización precisa dentro del área, firmando su doblete y encarrilando el partido antes de la media hora de juego.

Con el 2-0 parcial, el Madrid manejó los tiempos del encuentro con mayor tranquilidad, apoyado en la movilidad de su frente ofensivo y en el control del mediocampo. El Mónaco intentó reaccionar, pero se encontró con un rival sólido, ordenado y clínico cada vez que pisó el área rival.

Vinícius lidera la exhibición y el Madrid se ilusiona

La segunda mitad fue un verdadero vendaval blanco. Franco Mastantuono amplió la diferencia al 51’, confirmando su crecimiento y protagonismo en el equipo. Poco después, un autogol de Tilo Kehrer al 55’ terminó de desarmar al conjunto francés. A partir de allí, el espectáculo tuvo un claro conductor: Vinícius Jr.

El brasileño asistió, desbordó y fue una pesadilla constante por la banda izquierda. Al minuto 63, coronó su gran noche con un gol tras una jugada colectiva de alto nivel. Aunque el Mónaco logró el tanto del honor al 72’, por intermedio de Jordan Teze, el Madrid no bajó el ritmo. Jude Bellingham cerró la goleada al 80’, sellando el 6-1 definitivo.

Con este resultado, el Real Madrid alcanza 15 puntos y se ubica provisionalmente en el segundo lugar de la tabla general entre 36 equipos. Ahora dependerá de sí mismo en la última jornada, cuando visite al Benfica en Lisboa, para asegurar su pase directo a los octavos de final sin necesidad de disputar el play-off. La goleada no solo acerca la clasificación, sino que devuelve confianza a un equipo que busca reencontrarse con su mejor versión en el momento clave de la temporada.