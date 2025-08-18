Angustia en las tribunas del Metropolitano: se pelearon hinchas del Junior y Bucaramanga

Este 18 de agosto de 2025, Junior está enfrentando en condición de local al Atlético Bucaramanga.

Por ahora, el partido se encuentra empatado con goles de Faber Gil y Steven Rodríguez. Sin embargo, sobre el minuto 76, el encuentro tuvo que ser detenido por violencia en la tribuna occidental.

Según lo que se ha conocido, un grupo de hinchas del Junior de Barranquilla se percataron de la presencia de aficionados del Atlético Bucaramanga y se comenzaron a presentar enfrentamientos que angustiaron a varias familias.

En video: hubo peleas entre hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga en el Metropolitano

En los videos grabados desde el Metropolitano de Barranquilla, se informó que las barras del Junior identificaron a un grupo de hinchas del Bucaramanga y comenzaron a acercárseles.

De esa manera, comenzaron los enfrentamientos entre ambas hinchadas y en las grabaciones se puede percibir que hubo intercambio de puños.

Además, también se alcanza a apreciar que el Escuadrón Móvil Antidisturbios tuvo que intervenir para recuperar el orden y evitar que el caos fuera mayor.

Varias familias tuvieron que refugiarse durante la pelea entre los hinchas de Junior y Bucaramanga

De acuerdo con lo que reportó el medio Habla Deportes, que estaba cerca de la tribuna occidental en la que estallaron los disturbios, varias familias se atemorizaron durante el enfrentamiento y corrieron para proteger su integridad.

De esa manera, llegaron a la zona de prensa con el objetivo de no tener en el medio de ninguna disputa.

Las imágenes captadas fueron las siguientes:

Tras estos hechos ocurridos en la tribuna occidental del estadio Metropolitano de Barranquilla, es posible que, como ha pasado en ocasiones anteriores, las autoridades utilicen las cámaras para identificar a los agresores e individualizar.

En ese sentido, una vez finalice el partido, se podría presentar un pronunciamiento oficial por parte de la Policía de Barranquilla.