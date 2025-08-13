CANAL RCN
Deportes

Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores

Hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo se enfrentaron en una de las tribunas del Atanasio Girardot. Vea lo ocurrido.

Pelea hinchas de Atlético Nacional vs. Sao Paulo
Fotos: capturas de pantalla redes sociales.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
07:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que debía ser una fiesta de fútbol en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó en una lamentable jornada de violencia.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que finalizó con un empate sin goles entre Atlético Nacional y Sao Paulo, se vio empañado por una grave pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo.

Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa
RELACIONADO

Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa

La confrontación, que se desató en una de las tribunas del estadio al finalizar el encuentro, generó gran preocupación entre las autoridades y la opinión pública, que lamentaron que este tipo de hechos sigan opacando el deporte.

Pelea entre hinchas de Nacional y Sao Paulo en el Atanasio Girardot

Los videos de la pelea, que circularon en las redes sociales, mostraron el momento exacto en el que los aficionados se enfrentaron en un sector del estadio.

La policía antidisturbios de Medellín tuvo que intervenir para disolver el altercado y evitar que la situación escalara a un nivel mayor.

Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo
RELACIONADO

Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo

Según reportes del periodista brasileño Gabriel Sá, la seguridad en el sector de la hinchada visitante era "muy pequeña", lo que facilitó el enfrentamiento entre los aficionados.

"El cordón de seguridad era muy pequeño y los aficionados intercambiaron puñetazos y patadas. La policía disolvió la pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo y se evitó algo peor", complementó el profesional, quien también informó de varios heridos.

Gresca en partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Hasta el momento, los hechos son materia de investigación y se espera un comunicado oficial para determinar las sanciones y esclarecer lo ocurrido en las tribunas del Atanasio Girardot.

Edwin Cardona falló dos penales y Nacional no pudo vencer a Sao Paulo: todo se define en Brasil
RELACIONADO

Edwin Cardona falló dos penales y Nacional no pudo vencer a Sao Paulo: todo se define en Brasil

El incidente de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo pone en duda la seguridad en los estadios del país, en donde en varias oportunidades se han presenciado peleas entre diferentes hinchadas y hasta en la misma barra oficial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Edwin Cardona explota tras fallar dos penales con Nacional en Libertadores: dura crítica a la prensa

Memes

Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo

Selección Colombia Femenina

¿Selección Colombia tendrá como sede a Bogotá? Ramón Jesurún aterrizó los rumores

Otras Noticias

Cundinamarca

Autoridades intentan dar con el paradero de una niña de 10 años desaparecida en Cajicá

Según los reportes, la menor fue vista por última vez en la zona en la que ahora se concentran las labores de búsqueda.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Este miércoles 13 de agosto, se presenta como un día de oportunidades para la comunicación y el avance personal.

México

México le entregó a Estados Unidos 26 narcotraficantes peligrosos: ¿Quiénes son?

Secretaria de Movilidad

La cuantiosa multa que tendrán que pagar los motociclistas en caso de llevar este elemento en mal estado

Enfermedades

¿Cuál es la importancia de las colonoscopias para detectar el cáncer colorrectal?