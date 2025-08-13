Videos| Brutal pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo por Copa Libertadores

Lo que debía ser una fiesta de fútbol en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, terminó en una lamentable jornada de violencia.

El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que finalizó con un empate sin goles entre Atlético Nacional y Sao Paulo, se vio empañado por una grave pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo.

La confrontación, que se desató en una de las tribunas del estadio al finalizar el encuentro, generó gran preocupación entre las autoridades y la opinión pública, que lamentaron que este tipo de hechos sigan opacando el deporte.

Pelea entre hinchas de Nacional y Sao Paulo en el Atanasio Girardot

Los videos de la pelea, que circularon en las redes sociales, mostraron el momento exacto en el que los aficionados se enfrentaron en un sector del estadio.

La policía antidisturbios de Medellín tuvo que intervenir para disolver el altercado y evitar que la situación escalara a un nivel mayor.

RELACIONADO Los imperdibles memes de Edwin Cardona tras fallar dos penales contra Sao Paulo

Según reportes del periodista brasileño Gabriel Sá, la seguridad en el sector de la hinchada visitante era "muy pequeña", lo que facilitó el enfrentamiento entre los aficionados.

"El cordón de seguridad era muy pequeño y los aficionados intercambiaron puñetazos y patadas. La policía disolvió la pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo y se evitó algo peor", complementó el profesional, quien también informó de varios heridos.

Gresca en partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional vs. Sao Paulo

Hasta el momento, los hechos son materia de investigación y se espera un comunicado oficial para determinar las sanciones y esclarecer lo ocurrido en las tribunas del Atanasio Girardot.

El incidente de la pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Sao Paulo pone en duda la seguridad en los estadios del país, en donde en varias oportunidades se han presenciado peleas entre diferentes hinchadas y hasta en la misma barra oficial.