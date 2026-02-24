CANAL RCN
De primer nivel: así es el nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla

La Federación Colombiana de Fútbol inaugurará este martes el hotel de la selección Colombia. Vea las imágenes.

febrero 24 de 2026
08:13 a. m.
Este martes 24 de febrero se marcará un nuevo hito en la infraestructura del fútbol colombiano con la inauguración oficial del hotel de la Selección Colombia en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, ubicada en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. La obra completa el ambicioso proyecto de modernización del complejo y consolida un espacio integral pensado exclusivamente para el alto rendimiento.

El Heraldo habló con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbo, Ramón Jesurún.

La presentación estará encabezada por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y contará con la presencia de importantes dirigentes del balompié mundial, entre ellos el máximo mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. La asistencia de estas figuras refleja la relevancia del proyecto a nivel continental e internacional.

Un complejo integral para el alto rendimiento

Con esta inauguración, la Selección Colombia contará con una sede completamente equipada en un solo lugar. A las canchas de entrenamiento, las piscinas de recuperación y el gimnasio de última tecnología, ahora se suma un hotel diseñado exclusivamente para los futbolistas y el cuerpo técnico.

El Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento cuenta con 48 habitaciones distribuidas en dos pisos, dentro de una construcción que abarca cerca de 4.000 metros cuadrados. La inversión total del proyecto asciende a 37.000 millones de pesos, una cifra que evidencia la apuesta de la dirigencia por fortalecer la preparación del combinado nacional.

Además de las habitaciones, el complejo incluye barbería, salas de juegos, zonas de descanso y espacios complementarios pensados para optimizar la concentración y el bienestar de los deportistas.

Autonomía y optimización de recursos

Uno de los principales beneficios de esta obra es que la Selección ya no tendrá que trasladarse a hoteles privados durante sus concentraciones. A partir de ahora, todo el proceso logístico se desarrollará dentro de la sede deportiva, y los únicos desplazamientos serán hacia el estadio los días de partido.

Esto no solo representa mayor comodidad y control para el cuerpo técnico, sino también un ahorro significativo en costos operativos para la Federación. Con esta infraestructura, Colombia se pone a la altura de otras potencias sudamericanas en materia de preparación y logística, consolidando un entorno profesional que apunta a sostener la competitividad del equipo en los próximos desafíos internacionales.

