Bayern Múnich y Luis Díaz ya tienen rival en las semifinales de la Copa de Alemania

Luego de lo que fue el sorteo correspondiente, se conocieron las llaves de las semifinales de la Copa de Alemania.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
11:04 a. m.
El Bayern Múnich ya conoce el último obstáculo que deberá superar si quiere instalarse en la final de la Copa de Alemania. Tras el sorteo realizado el pasado domingo, el conjunto bávaro quedó emparejado con el Bayer Leverkusen en una semifinal que promete ser de alto voltaje y que enfrentará a dos de los equipos más competitivos del fútbol alemán en la actualidad.

El compromiso se disputará en Leverkusen, un detalle que añade un grado extra de dificultad para el gigante alemán, que deberá asumir el reto en condición de visitante. Para el Bayern, que apunta a pelear todos los títulos de la temporada, el cruce representa una auténtica final anticipada.

Un desafío exigente para el gigante bávaro

El hecho de que la semifinal se juegue en el BayArena obliga al Bayern a plantear un partido inteligente y eficaz. Leverkusen ha demostrado en los últimos cursos ser un rival incómodo, con una estructura táctica sólida y capacidad para competir ante cualquier adversario.

En ese contexto, el equipo muniqués confía en su experiencia en instancias definitivas y en la jerarquía de su plantel. Se espera que el colombiano Luis Díaz forme parte de la convocatoria y tenga protagonismo en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada. La presencia del extremo aporta desequilibrio, velocidad y capacidad para romper defensas cerradas, recursos clave en partidos de eliminación directa.

Las semifinales están programadas para disputarse entre el 21 y 22 de abril, fechas en las que se definirá quiénes lucharán por el trofeo en la gran final.

El otro boleto a la final

En la otra llave del cuadro quedaron emparejados el VfB Stuttgart y el SC Friburgo, dos clubes que también han mostrado crecimiento competitivo en las últimas temporadas. De ese enfrentamiento saldrá el segundo finalista del torneo.

La Copa de Alemania, tradicionalmente impredecible y abierta a sorpresas, entra así en su fase decisiva. Con cruces de alto nivel y equipos en plena forma, el certamen se encamina hacia un desenlace que promete emociones fuertes y un campeón que deberá superar duelos de máxima exigencia para levantar el título.

