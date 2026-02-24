CANAL RCN
Hakimi será juzgado por violación en Francia

Achraf Hakimi será juzgado en Francia por una acusación de violación en febrero del 2023.

Hakimi
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
09:54 a. m.
El internacional marroquí y actual jugador del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia por una presunta violación ocurrida en febrero de 2023, según informaron este martes la fiscalía de Nanterre y la defensa del futbolista a la agencia AFP. El proceso judicial se desarrollará tras la decisión de enviar el caso ante un tribunal penal departamental, en una fecha que aún no ha sido confirmada.

Hakimi reaccionó públicamente a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que la acusación es falsa y expresó su confianza en que el juicio permitirá esclarecer los hechos. “Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa”, escribió el jugador de 27 años. Además, manifestó que afronta el proceso “con calma”, convencido de que la verdad saldrá a la luz.

Los hechos y la investigación

De acuerdo con la información conocida, a finales de febrero de 2023 una mujer de 24 años acudió a una comisaría y declaró haber sido violada en el domicilio del futbolista, ubicado en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. Aunque en ese momento no presentó una denuncia formal, la investigación avanzó y en marzo de ese mismo año Hakimi fue inculpado por violación y puesto bajo control judicial.

La denunciante afirmó que conoció al jugador en enero de 2023 a través de Instagram y que se trasladó a su residencia en un vehículo de transporte con conductor solicitado por él. Según su versión, el futbolista la besó y realizó tocamientos sin su consentimiento antes de cometer la presunta agresión.

Posturas enfrentadas y próximos pasos

La abogada del jugador, Fanny Colin, cuestionó la decisión judicial y anunció que interpondrán un recurso. La defensa sostiene que la acusación se basa únicamente en el testimonio de la denunciante y argumenta que esta habría rechazado pruebas médicas y análisis complementarios durante la investigación.

Por su parte, la representante legal de la joven, Rachel-Flore Pardo, afirmó que la decisión de llevar el caso a juicio es coherente con los elementos recabados en el expediente y valoró el proceso como un paso importante hacia la búsqueda de justicia.

Mientras el proceso avanza en los tribunales franceses, Hakimi continúa entrenándose con normalidad junto a sus compañeros del PSG. Consultado en conferencia de prensa, el entrenador del club, Luis Enrique, se limitó a señalar que el asunto “está en manos de la justicia”. El club parisino, hasta el momento, no ha emitido una postura oficial adicional sobre el caso.

