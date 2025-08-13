CANAL RCN
Las salas de cine de toda Colombia donde podrá ver el estreno de la película de Atlético Nacional

Este 14 de agosto, llega a la pantalla grande la primera película de Atlético Nacional. Conozca dónde puede ir a verla en su ciudad.

Atlético Nacional Atanasio Girardot
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
09:33 p. m.
Atlético Nacional sorprende a su afición con un estreno histórico: 'Uno vuelve siempre', su primera película oficial, la cual desembarcará en más de 150 salas de cine en toda Colombia a partir del 14 de agosto, cuando se llevará el gran estreno al público.

¿De qué trata 'Uno vuelve siempre'?

'Uno Vuelve Siempre' es una emotiva película que narra la conexión entre Atlético Nacional y sus hinchas. Dirigida por los hermanos Camilo y Mauricio Ríos, esta producción combina ficción, entrevistas reales y material de archivo para relatar la historia de cinco aficionados desencantados que redescubren su amor por el club durante un semestre histórico.

La trama destaca cómo el fútbol trasciende el deporte, convirtiéndose en un motor de alegría, unión y sanación para individuos, familias y comunidades, mientras el equipo logra un triplete inolvidable: Campeón de Copa 2024, Liga 2024-II y Supercopa 2025.

¿Dónde ver 'Uno vuelve siempre'?

Medellín

  • Arkadia
  • Aves María
  • Cityplaza
  • El Tesoro
  • Florida
  • La Central
  • Mayorca
  • Monterrey
  • Aventura
  • Terminal del Sur
  • Parque Fabricato
  • Puerta del Norte
  • MPX Molinos
  • MPX Oviedo
  • MPX Santafé
  • MPX Unimedellín
  • MPX Viva Éxito Envigado
  • Multicine Arrayanes
  • Multicine Bosque Plaza
  • Multicine Jumbo La 65
  • Multicine Premium Plaza

Antioquia

  • Rionegro San Nicolás
  • Rionegro Jardines de Llanogrande
  • Caucasia Multicine
  • La Ceja La Ceja
  • Apartadó Nuestro Urabá
  • Apartadó Plaza del Río

Bogotá

  • MPX Américas
  • MPX Centro Mayor
  • MPX Portal 80
  • Floresta
  • Gran Plaza Bosa
  • Gran Plaza El Ensueño
  • Plaza Imperial
  • Salitre
  • Diverplaza
  • Hayuelos
  • Bima
  • Bulevar
  • Plaza Américas
  • Cines Premier
  • Mallplaza Bogotá
  • Unicentro de Occidente
  • Multicine Paseo Villa del Río
  • Multicine Plaza de las Américas
  • Multicine San Rafael

Cundinamarca

  • La Mesa Cinepro
  • Soacha Gran Plaza Soacha
  • Zipaquirá Cinemas La Casona
  • Soacha MPX Ventura Terreros
  • Girardot Multicine Unicentro

Boyacá

  • Duitama Pasaje Solano
  • Tunja Cinelandia Smart
  • Puerto Boyacá Cine&Café GI
  • Sogamoso Cinelandia Movieplex Iwoka

Tolima

  • Ibagué Multicine Acqua
  • Melgar Los Helechos
  • Líbano Cinema Estelar
  • El Espinal Multicine Espinal

Huila

  • Neiva San Pedro
  • Neiva Santa Lucía
  • Neiva Multicine San Juan

Caribe

  • Barranquilla Multicine El Portal del Prado
  • Barranquilla Multicine Viva
  • Soledad Carnaval
  • Santa Marta Ocean Mall
  • Santa Marta Golden Cinemas El Rodadero
  • Sincelejo Guacarí
  • Montelíbano Cinema Golden
  • Montería Buenavista Montería
  • Valledupar Mayales
  • Valledupar Cines Unidos
  • Turbaco Cineland Plaza 90
  • Fundación Golden Cinemas

Santanderes

  • Cúcuta Ventura Plaza
  • Cúcuta Multicine Unicentro Cúcuta
  • Bucaramanga MPX Cacique

Cali

  • MPX Palmetto
  • Mall Plaza Cali
  • El Limonar
  • Multicine Jardín Plaza
  • Multicine La Estación
  • Multicine Único Cali

Valle del Cauca

  • Cartago Cinemas Santiago
  • Zarzal Cinemas Zarzal
  • La Unión Ecocines

Pacífico

  • Quibdó El Caraño

Eje Cafetero

  • Armenia Unicentro
  • Pereira Parque Arboleda
  • Pereira Multicine Bolívar Plaza
  • Dosquebradas Multicine El Progreso
  • Armenia Multicine Calima
  • La Dorada Cinema La Dorada
  • Manizales All Cine
  • Manizales Mall Plaza Manizales

Llanos

  • Yopal Cinema Morichal
  • Restrepo Cinema Restrepo
  • Villavicencio Unicentro
  • Acacías Cinema Celeste

Pasto

  • Pasto Unicentro
  • Pasto Multicine Único

