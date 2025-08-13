Las salas de cine de toda Colombia donde podrá ver el estreno de la película de Atlético Nacional

Atlético Nacional sorprende a su afición con un estreno histórico: 'Uno vuelve siempre', su primera película oficial, la cual desembarcará en más de 150 salas de cine en toda Colombia a partir del 14 de agosto, cuando se llevará el gran estreno al público.

¿De qué trata 'Uno vuelve siempre'?

'Uno Vuelve Siempre' es una emotiva película que narra la conexión entre Atlético Nacional y sus hinchas. Dirigida por los hermanos Camilo y Mauricio Ríos, esta producción combina ficción, entrevistas reales y material de archivo para relatar la historia de cinco aficionados desencantados que redescubren su amor por el club durante un semestre histórico.

La trama destaca cómo el fútbol trasciende el deporte, convirtiéndose en un motor de alegría, unión y sanación para individuos, familias y comunidades, mientras el equipo logra un triplete inolvidable: Campeón de Copa 2024, Liga 2024-II y Supercopa 2025.

¿Dónde ver 'Uno vuelve siempre'?

Medellín

Arkadia

Aves María

Cityplaza

El Tesoro

Florida

La Central

Mayorca

Monterrey

Aventura

Terminal del Sur

Parque Fabricato

Puerta del Norte

MPX Molinos

MPX Oviedo

MPX Santafé

MPX Unimedellín

MPX Viva Éxito Envigado

Multicine Arrayanes

Multicine Bosque Plaza

Multicine Jumbo La 65

Multicine Premium Plaza

Antioquia

Rionegro San Nicolás

Rionegro Jardines de Llanogrande

Caucasia Multicine

La Ceja La Ceja

Apartadó Nuestro Urabá

Apartadó Plaza del Río

Bogotá

MPX Américas

MPX Centro Mayor

MPX Portal 80

Floresta

Gran Plaza Bosa

Gran Plaza El Ensueño

Plaza Imperial

Salitre

Diverplaza

Hayuelos

Bima

Bulevar

Plaza Américas

Cines Premier

Mallplaza Bogotá

Unicentro de Occidente

Multicine Paseo Villa del Río

Multicine Plaza de las Américas

Multicine San Rafael

Cundinamarca

La Mesa Cinepro

Soacha Gran Plaza Soacha

Zipaquirá Cinemas La Casona

Soacha MPX Ventura Terreros

Girardot Multicine Unicentro

Boyacá

Duitama Pasaje Solano

Tunja Cinelandia Smart

Puerto Boyacá Cine&Café GI

Sogamoso Cinelandia Movieplex Iwoka

Tolima

Ibagué Multicine Acqua

Melgar Los Helechos

Líbano Cinema Estelar

El Espinal Multicine Espinal

Huila

Neiva San Pedro

Neiva Santa Lucía

Neiva Multicine San Juan

Caribe

Barranquilla Multicine El Portal del Prado

Barranquilla Multicine Viva

Soledad Carnaval

Santa Marta Ocean Mall

Santa Marta Golden Cinemas El Rodadero

Sincelejo Guacarí

Montelíbano Cinema Golden

Montería Buenavista Montería

Valledupar Mayales

Valledupar Cines Unidos

Turbaco Cineland Plaza 90

Fundación Golden Cinemas

Santanderes

Cúcuta Ventura Plaza

Cúcuta Multicine Unicentro Cúcuta

Bucaramanga MPX Cacique

Cali

MPX Palmetto

Mall Plaza Cali

El Limonar

Multicine Jardín Plaza

Multicine La Estación

Multicine Único Cali

Valle del Cauca

Cartago Cinemas Santiago

Zarzal Cinemas Zarzal

La Unión Ecocines

Pacífico

Quibdó El Caraño

Eje Cafetero

Armenia Unicentro

Pereira Parque Arboleda

Pereira Multicine Bolívar Plaza

Dosquebradas Multicine El Progreso

Armenia Multicine Calima

La Dorada Cinema La Dorada

Manizales All Cine

Manizales Mall Plaza Manizales

Llanos

Yopal Cinema Morichal

Restrepo Cinema Restrepo

Villavicencio Unicentro

Acacías Cinema Celeste

Pasto