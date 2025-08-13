¿Atlético Nacional puede ser fuertemente sancionado por la Conmebol en la Copa Libertadores?

El pasado 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional enfrentó a São Paulo, en el estadio Atanasio Girardot. Este partido fue válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Javier Gandolfi fueron superiores durante los primeros 90 minutos, pero no pudieron conseguir una ventaja. Edwin Cardona erró dos penaltis y, además, dos remates de Marlos Moreno y Marino Hinestroza se estrellaron en los palos.

Sin embargo, desafortunadamente, los reflectores no estuvieron enfocados únicamente en lo que ocurrió en el terreno de juego, sino que también tuvieron que fijarse en los desmanes que se presentaron en la tribuna entre los hinchas de Atlético Nacional y São Paulo.

Después de múltiples provocaciones verbales, varios hinchas de ambas escuadras se fueron a los golpes y las autoridades tuvieron que intervenir para recuperar el orden.

En ese sentido, un ciudadano brasileño identificado como Allan Aquino de Souza, fue identificado como el que inició los desmanes y no solo se le instauró una multa, sino que también se dejó a disposición de Migración para la respectiva deportación.

No obstante, en los videos que han circulado en redes sociales también se ha podido apreciar que uno de los hinchas de Atlético Nacional tuvo una conducta que podría ser fuertemente sancionada por la Conmebol.

Atlético Nacional podría ser fuertemente sancionado por la Conmebol en la Copa Libertadores

Durante los desmanes entre los hinchas de Atlético Nacional y São Paulo, uno de los hinchas verdolagas señalo a los fanáticos visitantes y realizó gestos racistas.

Tras esa situación, la Conmebol podría abrir una investigación y sancionar a Atlético Nacional con una fuerte multa económica por vulnerar el artículo 15.2 del Código Disciplinario, en el que se rechazan categóricamente las conductas racistas.

En el pasado, los hinchas de Racing de Avellaneda fueron vistos cometiendo actos racistas contra los fanáticos de Flamengo y la Conmebol actuó interponiendo una multa de 100.000 dólares. ¿Qué pasará en este caso?

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores?

Atlético Nacional ya pasó la página y está enfocado en el partido de vuelta, que será el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 de la noche, en el estadio Morumbi.

Sin embargo, antes de ese importante partido, tendrá que jugar vs. Fortaleza, por la Liga BetPlay II 2025. Ese encuentro será el sábado 16 de agosto, a las 7:30 de la noche.