¿Era penal para Millonarios? Especialistas encendieron la polémica de la jugada de Falcao

El clásico bogotano disputado el pasado domingo 12 de abril en el estadio El Campín dejó mucho más que el empate 1-1 en el marcador. Como suele ocurrir en este tipo de compromisos, la intensidad, la presión y la carga emocional jugaron un papel determinante, pero fue una acción puntual en los minutos finales la que terminó robándose toda la atención y generando un intenso debate en el entorno del fútbol colombiano.

En el tramo decisivo del encuentro, Radamel Falcao García protagonizó una jugada que hoy sigue siendo tema de discusión. El delantero cayó dentro del área de Independiente Santa Fe tras un contacto con el mediocampista Daniel Torres, en una acción que de inmediato generó reclamos por parte del equipo embajador. Sin embargo, el árbitro central Andrés Rojas decidió dar continuidad al juego, respaldado además por la ausencia de intervención desde el VAR.

Una jugada que divide opiniones

Las repeticiones de la acción muestran cómo el atacante intenta posicionarse para cabecear en el área chica, momento en el que recibe un contacto por la espalda que le impide ejecutar el remate con normalidad. Para un sector de analistas arbitrales, este tipo de carga, al no permitir disputar el balón en condiciones justas, debió ser sancionada como pena máxima.

No obstante, otra corriente de opinión considera que el contacto no fue lo suficientemente contundente como para derribar al delantero de forma antirreglamentaria. Bajo esta interpretación, la decisión del juez de no sancionar el penal estaría ajustada a su criterio de juego y a la intensidad propia de una acción dentro del área.

La falta de llamado por parte del VAR también ha sido objeto de cuestionamientos. Algunos especialistas sostienen que, ante la duda razonable, el sistema debió intervenir para que el árbitro revisara la jugada en el monitor, mientras que otros respaldan que no hubo un error claro y manifiesto que justificara dicha revisión.

Impacto en la tabla y el ambiente

Más allá de la polémica, el empate dejó sensaciones encontradas para ambos equipos. Millonarios sumó un punto que, si bien le permite mantenerse en la pelea, no termina de consolidarlo en la zona de clasificación. Por su parte, Independiente Santa Fe parece quedar en una situación más comprometida, alejándose progresivamente del grupo de los ocho en un momento clave del campeonato.

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El resultado, sumado a la controversia arbitral, incrementa la presión en ambos planteles de cara a las próximas jornadas. En este contexto, el clásico no solo dejó un reparto de puntos, sino también una discusión abierta que sigue generando opiniones divididas y que, seguramente, continuará alimentando el debate en el fútbol colombiano durante los próximos días.