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Dimayor sanciona a jugador titular de Millonarios con 6 fechas por agresión

Jugador de Millonarios fue sancionado con seis fechas por agresión a un rival. Conozca los detalles del caso, la decisión de la Dimayor y sus consecuencias.

Millonarios
Foto: Millonarios

Noticias RCN

abril 13 de 2026
11:11 a. m.
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El fútbol colombiano vuelve a estar en el ojo del huracán tras una fuerte decisión disciplinaria. El arquero de Millonarios, Diego Novoa, fue sancionado con seis fechas de suspensión y una multa económica luego de los hechos ocurridos tras el partido frente a Boyacá Chicó.

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La determinación fue tomada por la Dimayor, luego de analizar la denuncia presentada por el equipo boyacense por una agresión registrada en el túnel de acceso a camerinos.

Sanción a Diego Novoa: los detalles del castigo

El Comité Disciplinario resolvió “sancionar al señor Diego Alejandro Novoa Urrego con suspensión de seis (6) fechas y multa” cercana a los $1.9 millones de pesos, tras considerar que incurrió en una infracción contemplada en el reglamento.

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De acuerdo con la resolución, el hecho ocurrió tras el pitazo final del compromiso válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-I, disputado en Tunja. Aunque Novoa no ingresó al campo y se encontraba como suplente, ya había sido amonestado durante el partido por su comportamiento.

La investigación se inició luego de una denuncia formal en la que se detalló que el arquero habría actuado en un “estado de exaltación, furia y pérdida de control”, situación que terminó en una agresión directa.

¿Qué pasó en el túnel: esta es la versión de la denuncia?

Según el reporte presentado por Boyacá Chicó, el jugador Jacobo Pimentel fue “abordado y agredido brutalmente” por Novoa en el túnel hacia los camerinos, sin que mediara provocación previa.

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El documento señala que la agresión incluyó “un golpe de puño y luego un golpe con objeto contundente en la cabeza”, lo que le causó una lesión abierta y una incapacidad médica de 15 días.

Además, se indicó que otros jugadores del equipo capitalino habrían intervenido posteriormente, generando una situación “desproporcionada y cobarde”, aunque estos no fueron plenamente identificados en el proceso.

El caso también fue presenciado por autoridades locales presentes en el estadio, quienes intervinieron para evitar que la situación escalara.

Impacto en Millonarios y lo que viene

La sanción representa un golpe importante para Millonarios, que pierde a uno de sus jugadores en un momento clave del campeonato. Ahora, el equipo deberá reorganizar su nómina en un momento clave del torneo, donde no tiene margen de error.

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