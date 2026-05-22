Murió de manera repentina reconocido piloto de la NASCAR: tenía 41 años

El automovilismo se encuentra de luto tras el fallecimiento de un destacado piloto de NASCAR.

Kyle Thomas Busch, que era originario de Las Vegas, Estados Unidos, y fue campeón de la Copa NASCAR en 2015 y 2019, murió a sus 41 años.

Este reconocido piloto inició su carrera en 2001, cuando tenía 16 años, compitiendo en la NASCAR Truck Series. Además, es considerado uno de los mejores en la historia de la Copa NASCAR debido a que hace parte del top 10 con más victorias.

En la NASCAR Craftsman Truck Series, Kyle Thomas Busch consiguió 69 victorias en 184 carreras. Mientras tanto, en la Serie de la Copa NASCAR obtuvo 63 victorias.

¿De qué murió Kyle Thomas Busch, el icónico piloto de la NASCAR?

El 21 de mayo, Kyle Busch tuvo que ser internado en un hospital de Charlotte tras padecer una enfermedad repentina, pero que no ha sido especificada.

Además, unas horas después, su familia informó que su estado desmejoró de manera paulatina y que, a pesar de las intervenciones médicas, falleció en el centro hospitalario.

La NASCAR lamentó la muerte de Kyle Busch, el reconocido piloto

Tras el fallecimiento de Kyle Busch, la NASCAR redactó un comunicado en el que exaltó su legado y le envió un mensaje de fortaleza a su familia.

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"Toda la familia de la NASCAR está destrozada por la pérdida de Kyle Busch, futuro miembro del Salón de la Fama y un talento único, de los que aparecen una sola vez por generación. Era feroz, apasionado, inmensamente habilidoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados", se redactó.

"Durante este momento increíblemente difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y continúen teniéndolos en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más actualizaciones según sea apropiado", se concluyó.