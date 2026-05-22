120 soldados fueron desplegados en Silvia para controlar disputa entre indígenas

Tras la disputa territorial por el páramo de La Estilla, en Silvia, Cauca, que deja al menos seis muertos y un centenar de heridos de las comunidades indígenas Misak y Nasa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió en la capital del departamento: Popayán, con la Cúpula Militar, de Policía y los mandos regionales para adoptar medidas que permitan controlar la tensa situación de orden público.

Según informó la cartera en un comunicado, “como parte de la respuesta institucional, más de 120 soldados del Ejército Nacional ya fueron desplegados en el área, mientras se fortalecen las capacidades operacionales con apoyo de aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aeroespacial que permiten reconocimientos estratégicos del terreno y el reposicionamiento rápido y efectivo de las tropas”.

Además, “en las próximas horas continuarán llegando refuerzos del Ejército y la Policía para consolidar el control territorial, fortalecer la presencia institucional y la seguridad de los habitantes del nororiente del Cauca”.

¿Qué originó la disputa entre indígenas de las comunidades Misak y Nasa?

Los enfrentamientos con piedras, palos y armas de fuego, a medida que fue avanzando la jornada, responden a la disputa de ambas comunidades (Misak y Nasa) por el derecho a ocupar las tierras ancestralres del páramo.

Desde hace tres meses, los Nasa ocuparon estas tierras, con una adjudicación de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, los Misak insisten en que les pertenecen por derecho ancestral. Afirmación que fue desmentida por el ministro del Interior, Armando Benedetti:

“Hay unos indígenas Misak que tienen en Guainía unos territorios con base a una titulación nueva. Arriba están los Nasa que tienen sus tierras desde la colonización. Pero además hay un grupo armado; estructura criminal que está detrás de esa situación y también política por la campaña electoral”.

Indígenas se reunirían en la Casa de Nariño para solucionar el problema:

Aunque el MinDefensa informó que se han “desplegado las capacidades de la Fuerza Pública en el terreno con el único objetivo: proteger la vida” y que los “militares en el terreno van a acompañarlos, pero también a protegerlos del enfrentamiento entre ellos y de los actores criminales que podrían estar detrás de acciones contra la población”, la solución definitiva podría ser discutida por representantes de ambos grupos, junto al presidente, en Bogotá:

“El presidente de la República ha sido muy claro en ofrecer un espacio para que el próximo lunes, en la Casa de Nariño, los líderes del pueblo Nasa y los líderes del pueblo Misak se reúnan con él y con todos los entes del Gobierno necesarios para encontrar una solución”, concluyó Sánchez.