Colegio colombiano quedó ubicado entre los diez mejores del mundo en prestigioso ranking

La Institución Educativa Comercial de Envigado fue seleccionada oficialmente como uno de los diez mejores colegios del mundo. El reconocimiento fue otorgado en el marco del prestigioso Global Schools Prize 2026, un galardón internacional organizado de manera conjunta por la Unesco y la Fundación Varkey, cuyo propósito es visibilizar a las instituciones más innovadoras y de mayor impacto social en el planeta.

El establecimiento antioqueño logró posicionarse de forma destacada en la categoría de Sostenibilidad, sobresaliendo entre casi 3.000 nominaciones provenientes de 113 países.

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Gracias a este logro, el colegio no solo recibe el reconocimiento global, sino también un premio económico de 50.000 dólares (aproximadamente 200 millones de pesos colombianos) que se destinarán de forma íntegra a robustecer su infraestructura tecnológica.

¿Qué fue lo que llevó a este colegio a estar entre los diez mejores del mundo?

El pilar que llevó a esta institución a la cumbre de la educación mundial se denomina InventiPaz. Este centro de interés y semillero de investigación, liderado desde hace más de una década por el profesor Jhon Alexánder Echeverri Acosta —Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental—, ha impulsado a los estudiantes a diseñar soluciones tecnológicas para problemáticas reales de su entorno.

A lo largo de los años, el proyecto ha dado vida a sorprendentes prototipos que fusionan la robótica con el sentido social. Entre sus creaciones más destacadas sobresalen:

Una máquina capaz de transformar el humo contaminante en biocombustible.

Piernas robóticas diseñadas para la prevención de accidentes por minas antipersonal.

Un cuello robótico asistencial para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El desarrollo más reciente del semillero, y que cautivó a los jueces en Londres, consiste en una rodilla robótica inteligente orientada a la rehabilitación de la tendinitis rotuliana.

El sistema utiliza una placa controladora BBC Microbit y sensores de temperatura para detectar focos de inflamación, aplicando electroestimulaciones automáticas que activan los músculos y mejoran la circulación sanguínea del paciente.

Este es el top diez de los mejores colegios del mundo