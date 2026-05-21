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Oficial: CONMEBOL tomó drástica decisión contra el DIM por incidentes ante Flamengo

CONMEBOL sancionó al DIM tras los desmanes ante Flamengo en Libertadores: perdió el partido 0-3, recibió multa millonaria y jugará sin público.

Oficial: CONMEBOL tomó drástica decisión contra el DIM por incidentes ante Flamengo
Foto: redes sociales

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
06:10 p. m.
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El Independiente Medellín recibió un duro golpe por parte de la CONMEBOL luego de los incidentes ocurridos en el estadio Atanasio Girardot durante el partido frente a Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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El organismo disciplinario confirmó este jueves fuertes sanciones deportivas y económicas contra el club antioqueño tras la suspensión del encuentro el pasado 7 de mayo.

Fuerte sanción de Conmebol para el DIM

De acuerdo con el fallo emitido desde Paraguay, el DIM perdió el compromiso 0-3 por escritorio y deberá pagar una multa total de 116.288 dólares, cifra que supera los 431 millones de pesos colombianos. Además, el equipo no podrá contar con público en sus próximos cinco partidos como local en torneos organizados por Conmebol.

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La decisión llega luego de que el compromiso fuera suspendido apenas iniciaba, debido a una densa cortina de humo provocada por aficionados ubicados en la tribuna norte del Atanasio Girardot.

¿Qué pasó en el partido entre DIM y Flamengo?

El encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Libertadores fue detenido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela luego de varios minutos de caos en las tribunas.

Los hinchas del conjunto rojo protestaban contra la dirigencia del club y lanzaron humo al terreno de juego, afectando la visibilidad y las condiciones de seguridad.

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Tras cerca de 50 minutos de espera, las autoridades ordenaron la evacuación del estadio y posteriormente el partido fue cancelado oficialmente.

Esa misma noche, Flamengo solicitó ante Conmebol la adjudicación de los puntos, petición que finalmente fue aceptada por la comisión disciplinaria.

Así queda el grupo del DIM en la Libertadores

Con la victoria otorgada por escritorio, Flamengo llegó a 13 puntos y aseguró el liderato del Grupo A. El DIM quedó segundo con siete unidades y ahora deberá jugarse la clasificación a octavos de final en la última fecha ante Estudiantes de La Plata en territorio argentino.

La sanción también incluye dos partidos sin aficionados como visitante en competencias sudamericanas, aunque una de esas fechas ya fue cumplida.

Además, Conmebol informó que el dinero de las multas será descontado automáticamente de los ingresos que recibe el club por derechos de televisión y patrocinio. El organismo advirtió que, en caso de reincidencia, podrían imponerse castigos aún más severos para el conjunto colombiano.

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