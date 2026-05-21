Falcao recibió el alta y ya trabaja con Millonarios: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Radamel Falcao García recibió el alta médica y volvió oficialmente a entrenar con Millonarios. El club confirmó en redes sociales que el delantero ya trabaja junto al grupo de Fabián Bustos tras superar la lesión sufrida ante América el pasado 19 de abril.

Falcao regresa a las canchas con Millonarios

El regreso del ‘Tigre’ llega antes de lo que muchos esperaban. Falcao había encendido las alarmas luego del fuerte golpe que sufrió durante la derrota frente al América de Cali, una acción que incluso hizo pensar en una posible cirugía.

Sin embargo, el delantero logró avanzar de forma positiva en su recuperación y evitó pasar por el quirófano. El cuerpo médico de Millonarios se enfocó en el proceso de cicatrización y en las últimas semanas el atacante ya venía aumentando las cargas físicas en los entrenamientos.

Ahora, con una máscara de protección, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia volvió a trabajar a la par de sus compañeros y quedó habilitado para reaparecer en competencia.

La noticia representa un alivio para el equipo bogotano, que entra en una etapa decisiva del semestre tanto en la liga local como en los torneos internacionales.

¿Cuándo volvería a jugar Falcao con Millonarios?

Aunque Fabián Bustos había evitado poner una fecha exacta para su regreso, todo apunta a que Falcao podría entrar en la convocatoria para el próximo compromiso frente a Boyacá Chicó por Copa BetPlay.

La expectativa en el entorno azul es alta. Millonarios todavía tiene pendiente un partido clave ante O’Higgins por la Copa Sudamericana en donde también llega en un momento en el que el club necesita experiencia y peso ofensivo para pelear sus objetivos del semestre.

En redes sociales, los hinchas reaccionaron rápidamente a las imágenes compartidas por Millonarios. Muchos celebraron el retorno del goleador y otros incluso pidieron que tenga minutos cuanto antes, entendiendo la importancia de Falcao dentro y fuera de la cancha.

Por ahora, el delantero continuará bajo seguimiento médico, aunque ya hace parte nuevamente del grupo principal y quedó cerca de volver a jugar oficialmente con la camiseta embajadora.

El regreso de Falcao cambia el panorama de Millonarios en el cierre del semestre. La expectativa ahora pasa por conocer cuándo volverá a sumar minutos y si podrá convertirse en la pieza clave que necesita el equipo en los partidos definitivos.