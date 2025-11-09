Rompió el silencio el periodista venezolano que aseguró su selección le ganaría sin problemas a Colombia

El pasado martes 9 de septiembre de 2025, la Selección de Venezuela, que llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la zona de repechaje, se enfrentó a la Selección Colombia.

En el estadio Monumental de Maturín, la 'vinotinto' soñaba con conseguir una victoria que le permitiera seguir soñando con la participación en el Mundial 2026. Sin embargo, con un 'póker' de goles de Luis Javier Suárez y otras anotaciones de Yerry Mina y Jhon Córdoba, la 'tricolor' se impuso 3-6.

Fue así como, con el 1-0 de Bolivia vs. Brasil, Venezuela perdió el cupo de repechaje y quedó eliminada.

Antes de que el partido se jugara, Álex Candal, el reconocido periodista venezolano que pertenece a DSports, indicó que estaba convencido de que la selección 'vinotinto' le ganaría sin problemas a la Selección Colombia y que, incluso, podría ser con un marcador de 2-0 o 3-1.

Sin embargo, debido a que la realidad fue otra, el comunicador volvió a romper el silencio y catalogó lo ocurrido como el peor golpe deportivo para la Selección de Venezuela a lo largo de la historia.

Álex Candal, el periodista venezolano que dijo que la Selección Colombia perdería sin problema, volvió a pronunciarse

Después de la derrota en Maturín, Álex Candal analizó el partido en uno de los programas de DSports y detalló que había una profunda decepción.

"Estoy bien, probablemente estamos acostumbrados, más allá de que yo creo que lo que ocurrió se puede considerar como la mayor decepción o el mayor descalabro en la historia del fútbol venezolano", comenzó diciendo el comunicador.

"Dada la cercanía de las circunstancias y de tener la opción tan cerca, porque nunca la habíamos tenido de esa forma, obviamente el golpe es duro. Pero ahora creo que Venezuela tiene que pasar la página y pensar en un proyecto. Faltan cinco años para el próximo Mundial y sería interesante que se comenzara desde ya con un proceso mucho más serio", agregó.

¿Qué había dicho el periodista Álex Candal sobre el posible resultado del partido entre la Selección de Venezuela y la Selección Colombia?

En una de las transmisiones de DSports, Álex Candal palpitó una victoria de la Selección de Venezuela y sin tener que enfrentar mayores problemas.

RELACIONADO Venezuela despidió a su técnico tras la goleada de la Selección Colombia que los dejó sin Mundial

"Sí, le vamos a ganar a Colombia, estoy completamente seguro de que les ganamos, pero segurísimo. Y además bien, 2-0 o 3-1", comenzó diciendo en ese entonces el periodista.

"Creo esto por el amor propio de los jugadores venezolanos, las ganas del partido y el rival. Si hubieran llegado sin estar clasificados, se le iban a doblar las piernas a Colombia, pero ahora ya clasificados van a jugar sin nada que perder y eso nos puede perjudicar un poco", añadió.