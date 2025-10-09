CANAL RCN
Venezuela despidió a su técnico tras la goleada de la Selección Colombia que los dejó sin Mundial

La Federación Venezolana de Fútbol confirma la salida del técnico después de no cumplir los objetivos en las eliminatorias mundialistas.

septiembre 10 de 2025
07:43 p. m.
La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció oficialmente la finalización del ciclo de Fernando 'Bocha' Batista como director técnico de la selección nacional absoluta, luego de la eliminación de la 'Vinotinto' en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

La salida de Batista responde a que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo eliminatorio. Pese al esfuerzo y la entrega reconocidos por la Federación, la dirigencia consideró que era necesario un cambio de rumbo.

Los motivos detrás de la salida de Batista

De acuerdo con el comunicado oficial, bajo la conducción de Batista la selección venezolana mostró "carácter competitivo y dejó momentos de evolución futbolística". Sin embargo, los resultados finales no cumplieron con las expectativas del país ni de la institución.

La goleada sufrida ante la Selección Colombia en Maturín selló la eliminación de la Vinotinto, lo que precipitó la decisión de la Federación.

La FVF explicó que esta medida busca garantizar que la selección siga construyendo un proyecto sólido de cara a futuros compromisos internacionales. El fracaso en la clasificación para la Copa del Mundo 2026 obliga ahora a la dirigencia a replantear la estrategia deportiva y administrativa.

El futuro de Venezuela tras quedarse fuera del Mundial

Con la salida de Batista, la Federación trabaja en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista. El objetivo principal es conformar un equipo de trabajo capaz de mantener la competitividad y responder a la exigencia de la afición, que mantiene intacto el sueño de ver a Venezuela disputar su primer Mundial.

La decisión también incluye la salida de todo su cuerpo técnico, según comunicó el organismo en un comunicado difundido este 10 de septiembre.

