Sacudón en Sudamérica: otra selección confirmó la salida de su entrenador

El panorama de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 sigue dejando cambios drásticos en varios equipos.

Este miércoles, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el argentino-peruano Óscar Ibáñez dejó de ser el seleccionador de la selección de Perú tras una campaña marcada por los malos resultados.

En un comunicado oficial, la FPF señaló: “La Federación Peruana de Fútbol comunica a la opinión pública la culminación del contrato del profesor Óscar Ibáñez como director técnico de la selección peruana”.

Asimismo, la institución aseguró que el reemplazo se dará a conocer después de “una evaluación exhaustiva”.

Así fue el fracaso de Perú en las eliminatorias

La salida de Ibáñez se produce tras una de las peores campañas de la historia de la escuadra inca en las clasificatorias. Perú terminó en el penúltimo lugar de la tabla con apenas 12 puntos en 18 partidos, producto de 2 triunfos, 6 empates y 10 derrotas.

Los números son contundentes, pues el equipo solo anotó seis goles y recibió 17, cifras que reflejan las dificultades ofensivas y defensivas de la selección. El mal rendimiento terminó sepultando las opciones de soñar con un cupo al repechaje.

Tres técnicos y un mismo desenlace

Óscar Ibáñez, de 58 años, fue el tercer entrenador de Perú en este ciclo eliminatorio. Llegó en febrero de 2025 en reemplazo del uruguayo Jorge Fossati, quien a su vez había asumido en enero de 2024 tras la salida de Juan Reynoso.

Pese a las expectativas por su experiencia como arquero histórico de Universitario de Deportes, Ibáñez no logró enderezar el rumbo. Con su salida, la FPF deberá definir un nuevo proyecto que permita reconstruir a una selección que viene de su peor registro premundialista.

El futuro de Perú queda en manos de los dirigentes, quienes deberán decidir si apuestan por un proceso de largo plazo o por una solución inmediata que devuelva la ilusión a los hinchas.