La polémica entre Carlos Antonio Vélez y Juanfer Quintero: “el amor no se compra”

La novela terminó con un final feliz. Luego de varias reuniones, rumores y algunos anuncios oficiales, se dio a conocer este viernes 13 de enero que Juan Fernando Quintero sería nuevo jugador del Junior de Barranquilla, haciendo que la capital del Atlántico se convirtiera en una verdadera fiesta.

En la mañana de este viernes, las directivas del equipo barranquillero hicieron adelantar los carnavales, luego de que se confirmara que Juanfer Quintero y Junior de Barranquilla habían llegado a un acuerdo para que el exjugador de River Plate se vista rojiblanco en el 2023, rompiendo el mercado de fichajes en el fútbol colombiano.

Tras darse el anuncio oficial de la llegada del antioqueño a Barranquilla, Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo del Canal RCN, dio a conocer su opinión sobre la situación entre Quintero y el tiburón, donde afirmó que fue mal llevada la negociación y que los consejos del empresario de Quintero hicieron que se complicara las conversaciones.

“Ahora la historia es otra. Que no, que sí, qué caro, que no importa. Pusieron a Junior de por medio para apretar un negocio con Flamengo, que no mordió el anzuelo y a punto estuvo de quedarse en el limbo. Quintero un consejo, hable con su representante porque le afectó la imagen y casi lo deja en 0”, afirmó el comentarista deportivo del canal RCN.

A penas se dio a conocer la opinión del reconocido periodista, Juan Fernando Quintero, dejó ver su desacuerdo con el comentarista deportivo del Canal RCN, asegurando que no aceptó al Junior por la plata, sino por estar en su país y cerca de su familia, además de pensar en la Selección Colombia y las Eliminatorias.

“Doctor, nadie me ha dañado la imaginen. ¿El anzuelo es el dinero? ¡¡No importa, ya fui por el … ¡Lo importante es que voy a estar en mi PAÍS Y el amor no se compra por eso fue!! Un abrazo, bendiciones”, fueron las palabras del nuevo jugador del Junior de Barranquilla.

¿Cuándo llega Juan Fernando Quintero a Barranquilla?

Según dio a conocer Fuad Char, el jugador de la Selección Colombia adelantará una parte de sus exámenes médicos en la ciudad de Medellín y se espera que el sábado al mediodía Juan Fernando Quintero llegue a la capital del Atlántico, para poder estampar su firma como nuevo jugador del equipo barranquillero.

Vale recordar que se tiene estipulado que la presentación el ‘10’ del Junior de Barranquilla sea el próximo domingo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.