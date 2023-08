Polémicas sin fin: ¿qué está ocurriendo con el arbitraje en el FPC?

Las últimas jornadas del fútbol colombiano han atravesado por un gran número de polémicas arbitrales, en las que muy posiblemente los jueces pudieron actuar de otra manera, pues gracias a las imágenes mostradas por el VAR, podrían corregir sus errores, pero por decisión propia no lo hicieron.

Polémicas arbitrales

A mitad de la semana anterior, Deportivo Cali recibió a Millonarios en el estadio de Palmaseca y Diego Escalante, árbitro encargado del clásico añejo del FPC, fue muy criticado por lo agresivo que permitió que fuera el juego. Dos jugadores de Millonarios resultaron lesionados de gravedad, un expulsado del Cali y varias faltas que pudieron tener otra consecuencia para el infractor.

Desde los primeros minutos el árbitro central permitió la dureza de las faltas y el juego se fue tornando muy agresivo.

Seguido, Carlos Betancur dirigió el juego entre Águilas Doradas e Independiente Medellín y tras la finalización del encuentro el centro de las críticas fue para el árbitro central, quien sorprendió con una expulsión completamente injusta para Luciano Pons, jugador del DIM. Lo curioso de la escena, es que el juez incluso se tomó el tiempo de ver el VAR, pero a su criterio su tarjeta roja directa para el delantero del ‘poderoso’.

Finalmente, Millonarios y Nacional brindaron un nuevo superclásico del fútbol colombiano este domingo, el cual fue arbitrado por Bismark Santiago, quien tuvo protagonismo sobre el final del primer tiempo, donde expulsó a un defensor del conjunto verdolaga y no hubo mayores consecuencias para los jugadores del elenco albiazul.

Durante varios segundos se registró un fuerte cruce entre los jugadores de ambos equipos, lo que terminó con la expulsión de Aguirre, defensor central de Nacional, pero el VAR no llamó en ningún momento para revisar un posible golpe de Daniel Giraldo sobre el mismo expulsado.

Todas estas jugadas, las cuales son el pan de cada día en el fútbol colombiano hacen pensar en qué se encuentra el arbitraje del país, si están recibiendo las instrucciones correctamente o qué hace falta para que se imparta mejor justicia en el FPC.

NoticiasRCN.com habló con José Borda, exárbitro del fútbol colombiano, quien señaló algunos puntos importantes que estarían jugando en contra del espectáculo en el país.

“La Federación Colombiana de Fútbol no ha hecho nada por mejorar su Comisión Arbitral y su Comisión Técnica. Esto conlleva a que la preparación (para los árbitros) sea deficiente. La Comisión Técnica tiene ya 7 años y no ha hecho nada por renovar panel de instructores, siguen siendo los mismos encabezados por Imer Machado, quien no posee ascendencia sobre los árbitros y es muy cuestionado en las directrices que imparte”, dijo inicialmente.

De acuerdo con el exárbitro central, no hay mayores consecuencias para los árbitros que se equivocan de manera frecuente y este es uno de los grandes problemas: “La renovación del panel de árbitros no se da, no hay castigo para los árbitros que se equivocan y no hay recambio previo a cada Torneo”.

“De igual manera la capacitación y preparación son deficientes, hacen muy pocos cursos, tampoco traen instructores internacionales para que enseñen las nuevas tendencias en el ámbito mundial, por eso hay muy pocos árbitros representativos en ese ámbito”, agregó.

Finalmente, Borda aseguró que “los árbitros en el terreno de juego, al no tener instrucciones claras, no saben cómo actuar, no trabajan en equipo, no hacen respetar sus decisiones y todo conlleva a qué no tengan credibilidad y por el contrario sus actuaciones sean deficientes fecha tras fecha”, concluyó.