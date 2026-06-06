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Reconocida actriz colombiana reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial

La actriz, en un video, habló de los argumentos que la llevaron a tomar la decisión.

Foto: Registraduría Nacional.

Noticias RCN

junio 06 de 2026
07:17 p. m.
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Tras los resultados de la primera vuelta presidencial, los colombianos saldrán de nuevo a las urnas el próximo 21 de junio de 2026.

El nuevo presidente de Colombia será Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, que fueron los que acapararon la mayoría de votos el 31 de mayo.

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En medio de esa coyuntura, Vicky Hernández, la reconocida actriz colombiana que tiene 80 años y ha participado en proyectos como 'Pandillas, guerra y paz', 'En los tacones de Eva' y 'Hasta que la plata nos separe', reveló a cuál candidato apoyará.

Esto dijo Vicky Hernández, la reconocida actriz de Colombia, sobre su voto en la segunda vuelta presidencial

En un reciente video, la actriz Vicky Hernández analizó el panorama electoral y aseguró que votará por Iván Cepeda.

"Me atrevo a conversarles porque creo que la situación lo amerita. Estamos ad portas de definir el próximo gobierno nacional y estamos presionados, bombardeados por mucha información y, a la vez, mucha desinformación. Nos cuesta trabajo saber realmente qué nos prometen, cómo nos abordan y cuáles son las historias de las dos personas que en este momento están aspirando a la presidencia del país. Yo voy a hablarles del doctor Cepeda porque he seguido su trayectoria desde la Cámara y el Senado. Desde hace muchos años he visto su proceder impecable en la gestión pública, su interés por resolver los mayores problemas de los colombianos y su credibilidad por la justicia y la verdad", afirmó.

"Del contendor, el doctor Abelardo, sé lo que se ha sabido últimamente y, lamentablemente, prefiero no repetirlo porque lo que he sabido no ha sido nada bueno. Son cosas que no le servirían al país y no le aportarían, por lo menos, al grueso de los colombianos... No conozco un político perfecto, no creo que exista un ser humano perfecto, pero sí hay una persona decente, que ha demostrado su honestidad, que es pensante y capaz. Respeto la opinión de ustedes, pero les comento: mi voto es por el doctor Iván Cepeda y espero que él gane la presidencia", agregó.

Las declaraciones completas de la actriz colombiana se pueden escuchar a continuación:

Otros famosos también se han pronunciado sobre la segunda vuelta presidencial

Aparte de Vicky Hernández, Yeferson Cossio, el reconocido influencer, rompió el silencio antes de la segunda vuelta y manifestó que su voto es por Abelardo de la Espriella.

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Según su punto de vista, él es su candidato más afín para la nueva contienda electoral debido a que en la primera votó por Paloma Valencia.

Mientras tanto, Aida Victoria Merlano expresó que cree que no todas las personas deberían votar porque algunas lo hacen sin conocer las propuestas. No obstante, no reveló a cuál candidato apoyará el 21 de junio.

 

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