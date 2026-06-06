CANAL RCN
Colombia Video

El país reacciona al asesinato del periodista Cristian Herrera: dedicó su vida al cubrimiento judicial

Autoridades nacionales e internacionales advierten que el caso “constituye una de las formas más graves de censura”.

Noticias RCN

junio 06 de 2026
08:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No habiendo pasado un mes desde que el país se despidió del joven periodista Mateo Pérez, asesinado en medio de un cubrimiento en Briceño, Antioquia, fue víctima de sicariato en Cúcuta, Norte de Santander, el también periodista Cristian Herrera.

A sus cincuenta años, había dedicado al menos 25 al ejercicio periodístico judicial en Norte de Santander. Lo que le había generado problemas desde hace años.

En un mensaje publicado en sus redes sociales en septiembre de 2024 advertía cómo, “tristemente, el periodismo investigativo agoniza en Norte de Santander, ya no se puede indagar sin ser víctima de amenazas o de presiones”.

Periodista de Colombia fue asesinado a tiros: esto se sabe
RELACIONADO

Periodista de Colombia fue asesinado a tiros: esto se sabe

¿Qué se sabe del asesinato de Cristian Herrera?

Aunque el caso es motivo de investigación, videos de seguridad registraron el momento en el que un hombre en moto disparó en contra del periodista en el barrio Quinta Oriental, de Cúcuta, cuando se dirigía, en compañía de su familia, a la casa de su suegra.

El crimen generó una ola de rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras, al igual que de sus compañeros, que se desempeñan como periodistas.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, recibió la noticia “con gran tristeza y frustración” y lo describió como un “amigo, funcionario de la Alcaldía, comunicador reconocido”.

Y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, informó que “con el fin de esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a sus responsables, hemos dispuesto de manera conjunta una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita su identificación, ubicación y captura”.

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%
RELACIONADO

Grupos criminales han tenido una expansión territorial del 36% y fortalecieron sus capacidades en un 87%

Periodistas, entidades nacionales y organismos internacionales hicieron un llamado de auxilio al Gobierno Nacional:

Según la Defensoría del Pueblo, el caso “evidencia las graves condiciones de riesgo en las que ejercen su labor las y los periodistas en distintas regiones del país, especialmente quienes cubren el conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado. Informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades”.

Bajo la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que “hoy el periodismo colombiano, nuevamente, está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y la democracia”.

Y no es para menos. Cristian había tenido que exiliarse en 2024 y, en los últimos cuatro años, otros ocho periodistas han sido asesinados y 380 reportaron agresiones de grupos armados.

El director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, insistió en que “el periodismo en las regiones está sometido a grandes presiones. Hay muchos comunicadores que, a pesar de amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar”.

Y desde Noticias RCN, nuestro director, José Manuel Acevedo, recalcó que “esto no puede seguir ocurriendo en un país como Colombia. Solidaridad con la familia de Cristian, exigencia de pronta justicia y, sobre todo, protección por parte del Estado para los periodistas que, en las regiones, ejercen con más vulnerabilidad este oficio que debe tener todas las garantías y toda la libertad”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cauca

Paciente de 24 años falleció en Cauca por complicaciones médicas tras someterse a cirugía estética

Medellín

Unicentro Medellín se pronunció tras colapso de cubierta: reportan varios lesionados leves

Bogotá

Banda que hurtaba y secuestraba a conductores de plataforma en Bogotá fue desmantelada

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Atención: integrantes de selección que jugará el Mundial 2026 no tienen sus visas aprobadas por EE.UU.

La selección sigue esperando que la dificultad pueda resolverse antes del debut.

Inflación

Inflación de mayo fue del 5,84%: alojamiento y servicios registran un alza considerable

En comparación con abril, mayo registra un repunte de 16 puntos básicos.

Artistas

Reconocida actriz colombiana reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial

África

Xenofobia en África: Locales persiguen a los extranjeros para obligarlos a salir de su país

Salud mental

Caminar 7.000 pasos al día podría ser suficiente: estudio cuestiona la meta de los 10.000 pasos