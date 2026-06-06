El país reacciona al asesinato del periodista Cristian Herrera: dedicó su vida al cubrimiento judicial

No habiendo pasado un mes desde que el país se despidió del joven periodista Mateo Pérez, asesinado en medio de un cubrimiento en Briceño, Antioquia, fue víctima de sicariato en Cúcuta, Norte de Santander, el también periodista Cristian Herrera.

A sus cincuenta años, había dedicado al menos 25 al ejercicio periodístico judicial en Norte de Santander. Lo que le había generado problemas desde hace años.

En un mensaje publicado en sus redes sociales en septiembre de 2024 advertía cómo, “tristemente, el periodismo investigativo agoniza en Norte de Santander, ya no se puede indagar sin ser víctima de amenazas o de presiones”.

¿Qué se sabe del asesinato de Cristian Herrera?

Aunque el caso es motivo de investigación, videos de seguridad registraron el momento en el que un hombre en moto disparó en contra del periodista en el barrio Quinta Oriental, de Cúcuta, cuando se dirigía, en compañía de su familia, a la casa de su suegra.

El crimen generó una ola de rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras, al igual que de sus compañeros, que se desempeñan como periodistas.

El alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, recibió la noticia “con gran tristeza y frustración” y lo describió como un “amigo, funcionario de la Alcaldía, comunicador reconocido”.

Y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, informó que “con el fin de esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a sus responsables, hemos dispuesto de manera conjunta una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita su identificación, ubicación y captura”.

Periodistas, entidades nacionales y organismos internacionales hicieron un llamado de auxilio al Gobierno Nacional:

Según la Defensoría del Pueblo, el caso “evidencia las graves condiciones de riesgo en las que ejercen su labor las y los periodistas en distintas regiones del país, especialmente quienes cubren el conflicto armado, economías ilícitas y crimen organizado. Informar sobre estas realidades cumple una función esencial para la democracia y para las comunidades”.

Bajo la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló que “hoy el periodismo colombiano, nuevamente, está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y la democracia”.

Y no es para menos. Cristian había tenido que exiliarse en 2024 y, en los últimos cuatro años, otros ocho periodistas han sido asesinados y 380 reportaron agresiones de grupos armados.

El director de Vanguardia, Juan Carlos Gutiérrez, insistió en que “el periodismo en las regiones está sometido a grandes presiones. Hay muchos comunicadores que, a pesar de amenazas y dificultades, cumplen con su labor de informar”.

Y desde Noticias RCN, nuestro director, José Manuel Acevedo, recalcó que “esto no puede seguir ocurriendo en un país como Colombia. Solidaridad con la familia de Cristian, exigencia de pronta justicia y, sobre todo, protección por parte del Estado para los periodistas que, en las regiones, ejercen con más vulnerabilidad este oficio que debe tener todas las garantías y toda la libertad”.