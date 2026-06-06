CANAL RCN
Deportes Video

Óscar Tunjo ganó en Mid-Ohio y sigue firme en la pelea por el campeonato IMSA

El piloto colombiano dominó bajo la lluvia y se quedó con una nueva victoria en el IMSA VP Racing SportsCar Challenge de Estados Unidos.

Noticias RCN

junio 06 de 2026
06:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El piloto colombiano Óscar Tunjo tuvo una destacada actuación este fin de semana en el circuito Mid-Ohio Sports Car Course, en Estados Unidos, al conseguir la pole position y quedarse con la victoria en una nueva válida del campeonato IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

Portugal se impuso ante Chile en amistoso previo al Mundial: vea el gol anulado a Cristiano Ronaldo
RELACIONADO

Portugal se impuso ante Chile en amistoso previo al Mundial: vea el gol anulado a Cristiano Ronaldo

Al volante del prototipo del equipo Gebhardt Motorsport, Tunjo dominó la competencia desde el inicio en medio de complejas condiciones climáticas. La carrera comenzó bajo una intensa lluvia que puso a prueba a los pilotos, pero el colombiano logró imponer un ritmo sólido y construir una ventaja superior a los 20 segundos sobre sus perseguidores.

Dominio bajo condiciones extremas

La prueba estuvo marcada por los constantes cambios en el estado de la pista, que pasó de condiciones de lluvia extrema a un trazado completamente seco. Esta situación obligó a los equipos a realizar ajustes estratégicos durante la carrera.

Tunjo y Gebhardt Motorsport lograron adaptarse a la evolución del circuito y administraron la competencia de manera efectiva para conservar el liderato hasta la bandera a cuadros.

“Una carrera muy difícil porque pasamos de lluvia extrema a pista en seco durante la competencia. Supimos interpretar el auto y lograr nuestra cuarta victoria esta temporada junto a mi equipo Gebhardt Motorsport. Se lo dedico a mi país Colombia y a mis patrocinadores”, afirmó el piloto colombiano tras la competencia.

Con este resultado, Tunjo continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la temporada 2026 del IMSA VP Racing SportsCar Challenge y suma puntos importantes en la lucha por el título.

El podio de la competencia lo completaron el estadounidense Danny Soufy en la segunda posición y el canadiense Travis Hill en el tercer lugar.

Néstor Lorenzo defendió a sus jugadores tras críticas luego de recibir la bandera de Colombia
RELACIONADO

Néstor Lorenzo defendió a sus jugadores tras críticas luego de recibir la bandera de Colombia

La actividad en Mid-Ohio continuará este domingo con una segunda carrera del fin de semana, en la que Óscar Tunjo volverá a partir desde la pole position con el objetivo de seguir ampliando su cosecha de puntos en el campeonato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU

Selección Colombia

🔴 Colombia vs. Jordania, último amistoso internacional antes del Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

Selección de Portugal

Portugal se impuso ante Chile en amistoso previo al Mundial: vea el gol anulado a Cristiano Ronaldo

Otras Noticias

Dian

¿Cómo lograr devoluciones tributarias efectivas por parte de la DIAN?

La complejidad de los trámites y los constantes requisitos han impulsado la búsqueda de asesoría especializada para lograr devoluciones exitosas.

África

Xenofobia en África: Locales persiguen a los extranjeros para obligarlos a salir de su país

Un concejal sudafricano advirtió que los grupos de agresores son acompañados por la Policía.

Bogotá

Banda que hurtaba y secuestraba a conductores de plataforma en Bogotá fue desmantelada

Astrología

"Cosas muy fuertes": Mhoni Vidente hizo inesperada predicción para este sábado 6 de junio

Salud mental

Caminar 7.000 pasos al día podría ser suficiente: estudio cuestiona la meta de los 10.000 pasos