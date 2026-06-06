Óscar Tunjo ganó en Mid-Ohio y sigue firme en la pelea por el campeonato IMSA

El piloto colombiano Óscar Tunjo tuvo una destacada actuación este fin de semana en el circuito Mid-Ohio Sports Car Course, en Estados Unidos, al conseguir la pole position y quedarse con la victoria en una nueva válida del campeonato IMSA VP Racing SportsCar Challenge.

Al volante del prototipo del equipo Gebhardt Motorsport, Tunjo dominó la competencia desde el inicio en medio de complejas condiciones climáticas. La carrera comenzó bajo una intensa lluvia que puso a prueba a los pilotos, pero el colombiano logró imponer un ritmo sólido y construir una ventaja superior a los 20 segundos sobre sus perseguidores.

Dominio bajo condiciones extremas

La prueba estuvo marcada por los constantes cambios en el estado de la pista, que pasó de condiciones de lluvia extrema a un trazado completamente seco. Esta situación obligó a los equipos a realizar ajustes estratégicos durante la carrera.

Tunjo y Gebhardt Motorsport lograron adaptarse a la evolución del circuito y administraron la competencia de manera efectiva para conservar el liderato hasta la bandera a cuadros.

“Una carrera muy difícil porque pasamos de lluvia extrema a pista en seco durante la competencia. Supimos interpretar el auto y lograr nuestra cuarta victoria esta temporada junto a mi equipo Gebhardt Motorsport. Se lo dedico a mi país Colombia y a mis patrocinadores”, afirmó el piloto colombiano tras la competencia.

Con este resultado, Tunjo continúa consolidándose como uno de los protagonistas de la temporada 2026 del IMSA VP Racing SportsCar Challenge y suma puntos importantes en la lucha por el título.

El podio de la competencia lo completaron el estadounidense Danny Soufy en la segunda posición y el canadiense Travis Hill en el tercer lugar.

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La actividad en Mid-Ohio continuará este domingo con una segunda carrera del fin de semana, en la que Óscar Tunjo volverá a partir desde la pole position con el objetivo de seguir ampliando su cosecha de puntos en el campeonato.