Lucas sueña ganar la Libertadores con América: "Esa ilusión no me la va a quitar nadie"

El partido contra Independiente Santa Fe no era como cualquier otro para América de Cali y mucho menos para Lucas González. En apenas cinco partidos jugador por liga, el equipo dirigido por el DT bogotano ya tenía su primera 'final', y no porque en realidad se estuviese jugando un título, pero sí su continuidad y la credibilidad de un proceso.

Mientras los hinchas y directivos perdían la fe en un proyecto que generaba muchas ilusiones al inicio, los jugadores la mantienen toda. Tras la decisión de Tulio Gómez de dar por terminado anticipadamente el contrato de González, el plantel entero en cabeza de Adrián Ramos, pidió frenar en seco y dar tiempo a un entrenador que si bien no ha alcanzado los resultados, demuestra en los entrenamientos que puede darle mucho a un equipo que busca ganar. Y es que si aguantan a los que entrenan a lo mismo, cómo no tener paciencia con los que rompen el molde.

Con el voto de confianza, América se sacudió con una buena victoria 2-0 sobre Santa Fe este domingo y que se espera sea el punta del subidón en el nivel de acá en adelante y también del estilo de juego de Lucas González. Ahora, tras un poco de tranquilidad, pero con la misma presión encima para no perder el envión anímico y quitarse la 'matricula condicional', el técnico se ilusiona con que el proceso dé los resultados esperados y llegue a lo que él ha soñado.

Lucas González y el sueño de la Libertadores

En diálogo con Win Sports, González aseguró que su objetivo principal es construir un equipo tan competitivo que sea capaz de ganar una Copa Libertadores. Aunque reconoció la dificultad de hacerlo en el corto plazo (debe ser campeón este semestre para clasificar a la edición 2024), confesó que lo tiene previsto para el 2027, cuando el club cumple 100 años de fundación.

"Los capitanes se reúnen conmigo, entienden que no es un tema únicamente deportivo y ellos me preguntaron que cómo me sentía, porque hay cosas que trascienden el fútbol cuando se habla de temas personales o de seguridad. Les dije que yo vine al club con la ilusión de pelear y ganar algún día la Copa Libertadores. El otro año seguramente no va a pasar, pero con ese campo que tenemos de aquí al centenario y en 2027 tener un equipo que pueda aspirar a eso. Esa ilusión no me la va a quitar nadie", aseguró.

Por otro lado, Lucas se refirió a lo que han sido para él y para su familia convivir con todo el ambiente adverso que se ha creado en los últimos días, en los que la hinchada, en redes sociales, en el estadio y en la sede deportiva, lo han insultado con fuerza y reclamado su salida del América. Confesó que ha sido difícil por sus familiares porque no vienen acostumbrados a situaciones de este estilo, pero que les servirá para entender la manera en la que se vive el fútbol.

"Para mi familia ha sido muy complicado. Mi madre está en Cali con esposa y mi hija y todo ha sido atípico porque lo están viviendo por primera vez. Ellos no entienden la hostilidad tan rápido, pero debemos adaptarnos. Lo sufren, pero es parte de entrenar a un club como América de Cali", puntualizó.

"Solo llevamos seis partidos"

Por último, el entrenador reiteró que aún es muy pronto para hacer juicios de su proceso en América, pues apenas lleva seis partidos dirigidos por liga y calar una idea de juego nueva y diferente a la acostumbrada en los jugadores de fútbol, lleva tiempo. Si bien entiende la exigencia de una hinchada que siempre quiere ganar, pidió paciencia y prometió que los resultados se darán y que pronto se verá el equipo ganador que todos quieren y esperan.

"Siempre estas tres partidos sin ganar. Ayer tuvimos un partido más con un grado de responsabilidad y ellos jugaron como un final. Y así lo fue, pero no podemos controlar los resultados, pero sí podemos controlar el rendimiento del equipo", dijo.

"Yo entiendo perfectamente que la grandeza de un club es directamente proporcional a su hinchada y por eso América es uno de los clubes más grandes del mundo, porque su hinchada es espectacular y nosotros entendemos perfectamente en donde estamos y cómo se sienten ellos. Lo único que puedo decirles es que solo llevamos seis partidos. Seguramente a mi me dolió igual que a ellos la eliminación de Copa BetPlay, porque era uno de los objetivos. Realmente lo que estamos construyendo es que un equipo que esté fuerte y que tenga muy claro lo que hace cuando empiece el torneo el torneo que realmente importa (cuadrangulares) y que podamos pelear la estrella. Les pido un poco de paciencia, que intenten mirar el todo de los partidos", concluyó.

