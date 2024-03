¡Nuevo escándalo en el FPC! Wilmar Roldán no sancionó aparente penal para Once Caldas

El ambiente en el FPC parecía de calma en cuanto a las polémicas que se vivieron a inicio de semestre con las decisiones arbitrales. En las últimas fechas no se habían presentado escándalos que intensificaran la marea, pero esta tarde de sábado la aparente tranquilidad se vio irrumpida.

En el estadio Libertad se enfrentaron Deportivo Pasto y Once Caldas en un partido clave para el elenco de Manizales para ir asegurando su lugar en cuadrangulares. El resultado se fue 0-0 al descanso, pero pudo ser ventaja para el visitante con un penal aparentemente claro que no fue sancionado por Wilmar Roldán.

Al minuto 9 del primer tiempo, el 'blanco blanco' elaboró una gran jugada por derecha con un desborde de Gustavo Torres y que parecía no tener mucho peligro, pero terminó en una acción que pudo terminar con el primer tanto del compromiso.

Polémica por penal no sancionado a favor de Once Caldas: video

Llegando al último tercio del campo, Torres metió un centro al área sobre el segundo palo, a donde llegaba Dayro Moreno, quien recibió en soledad, pero bajó de pecho el balón para intentar darle un pase a un compañero que llegaba solo por el centro y listo para rematar. Sin embargo, el pase no llegó a buen destino por la mano clara de Brayan Carabalí.

El defensor central estaba tratando de cerrar el pase de Dayro, pero el balón le pegó en todo el brazo izquierdo, que estaba extendido lejos del torso de su cuerpo, e interrumpió la trayectoria de la pelota. Aunque todo el plantel del Once Caldas pidió penal con mucha fuerza, Wilmar Roldán dio el 'siga a siga'.

¿Por qué Wilmar Roldán no sancionó penal para Once Caldas?

Segundos más tarde, el árbitro fue advertido por el VAR para revisar la jugada. Fue al monitor y se sostuvo en que no era penal para el Once debido a que la pelota impacta levemente en el cuerpo del jugador antes de llegar al brazo, por lo que Roldán pudo interpretar que el balón pegó en la extremidad tras un rebote y por eso no debe ser sancionado penal. Hay polémica.