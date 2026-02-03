CANAL RCN
Deportes

¿Por qué el Fortaleza vs. América de Cali no se puede jugar en Techo?

Desde Fortaleza confirmaron que la decisión de Dimayor de aplazar el compromiso quedó en firme y respondió por las boletas compradas.

Fortaleza vs América de Cali en Techo (1)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
07:14 p. m.
Este domingo 8 de diciembre, estaba programado el compromiso entre Fortaleza y América de Cali por la fecha 5 de la Liga BetPlay. Sin embargo, este compromiso terminó aplazado por una decisión de la Dimayor que perjudica a los clubes que juegan en Bogotá.

Debido al mal estado del terreno de juego en el estadio 'El Campín' de Bogotá, el ente rector del fútbol colombiano decidió aplazar estos partidos que estaban programados en el principal escenario deportivo de la capital:

  • Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional.
  • Millonarios vs. Deportivo Pereira.
  • Fortaleza vs. América.

¿Por qué Fortaleza no juega en el estadio de Techo?

Habitualmente, Fortaleza oficia como local en el estadio Metropolitano de Techo, pero debido a que América mueve una gran cantidad de hinchas en Bogotá, optaron por jugar en 'El Campín', para asegurar más ingresos por taquilla.

Ante la eventualidad, el club informó a través de sus redes sociales que no se cambiará de plaza, sino que se mantendrá la decisión de Dimayor: aplazar el partido. Informaron que quienes compraron la boleta, la tendrán disponible para la nueva fecha en la que se programe.

Sobre el cuestionamiento de por qué no se juega en su estadio habitual, el presidente de la Dimayor aseguró que América tiene una restricción vigente, sin dar mayores detalles. Así lo confirmó en diálogo con 'Zona Libre de Humo', afirmando que a más tardar este 4 de febrero se dará a conocer la nueva fecha del compromiso.

