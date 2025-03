¡Polémica!: ¿por qué no valió el penal de Julián Álvarez contra Real Madrid?

El Real Madrid sigue firme en su camino por la Champions League y logró su clasificación a los cuartos de final tras vencer al Atlético de Madrid en una dramática tanda de penales este miércoles 12 de marzo. En un partido lleno de tensión, emociones y momentos de alta intensidad, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti supo sobreponerse a las dificultades y selló su boleto a la siguiente fase, donde enfrentará al Arsenal en un duelo de alto voltaje.

El derbi madrileño, disputado en el Estadio Metropolitano, fue una batalla táctica en la que ninguno de los dos equipos logró imponerse en el tiempo reglamentario. Aunque el Real Madrid tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro con un penal en los minutos finales, Vinicius Jr. envió su disparo por encima del travesaño, llevando el partido a la prórroga. Con el desgaste físico acumulado y sin un claro dominador en los 120 minutos, la serie tuvo que definirse desde los once metros.

Polémica en el Metropolitano

Ya en la tanda de penales, el Real Madrid se montó primero en el marcador gracias a dos cobros impecables por parte de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, respectivamente. Para el Atlético, Julián Álvarez tuvo la oportunidad de igualar la serie y aunque su disparo fue al fondo de la red, lo cierto es que no contó para el cuerpo arbitral.

El goleador argentino tuvo la mala fortuna de resbalarse durante su cobro de pena máxima, por lo que al momento en el que disparó de pierna derecha, el esférico alcanzó a tocar la punta de su pie izquierdo. A primera instancia, el árbitro central no se percató, pero el llamado del VAR se hizo presente en Madrid.

Luego de un par de segundos de observación de la jugada, evidentemente el balón alcanza a tocar de manera sutil si pie izquierdo y por tal razón su tanto no contó para el Atlético. Tal y como señala el reglamento, en estos casos no se repite la pena máxima, sino sencillamente no suma al tanteador.

Courtois, el héroe de la tanda de penales

En los penales, el Real Madrid mostró su jerarquía y sangre fría en el momento decisivo. Thibaut Courtois se convirtió en la gran figura al atajar dos disparos clave del Atlético de Madrid, mientras que jugadores como Kylian Mbappé, Jude, Bellingham y Federico Valverde acertaron sus cobros con precisión.

Arsenal, el próximo desafío del Madrid

Con este resultado, el Real Madrid avanza a los cuartos de final y tendrá que medirse ante el Arsenal, un equipo que ha mostrado un gran nivel en la competición. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la siguiente fase, con dos clubes históricos que buscan su boleto a las semifinales.

El conjunto blanco, con su ADN ganador en la Champions, se perfila como uno de los principales candidatos al título. Sin embargo, Ancelotti y sus dirigidos saben que cada partido será una batalla y que enfrentar al Arsenal representará un reto de alta exigencia. Ahora, el Madrid se enfocará en preparar el enfrentamiento ante los ingleses con el objetivo de seguir en la lucha por su ansiada 16ª orejona.