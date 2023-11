¿Por qué tendrá que desalojar Águilas Doradas su sede entrenamiento?

El equipo antioqueño Águilas Doradas recibió una notificación por parte de las autoridades locales para desalojar la sede de entrenamiento este viernes 3 de noviembre y justamente previo a iniciar los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, el modesto equipo tendrá que afrontar los líos judiciales para que no afecte el rendimiento del plantel.

Fernando Salazar, CEO de Águilas Doradas, habló con Win Sports respecto a todo lo que han sido las últimas horas de desconcierto total y fue reiterativo en que ese proyecto deportivo es de todo el norte de Antioquia y no de la familia, por lo que señaló que es “ridículo” lo que quieren hacer desde la Alcaldía con el equipo.

“Los muchachos están bastante estresados. Van a ejercer acciones legales para defender sus derechos institucionales”. “Nosotros debemos estar concentrados en nuestro objetivo que es darle la primera estrella a todo el municipio de Rionegro”, manifestó.

“Esta administración no ha permitido una relación fluida. Fernando Salazar es una persona que despierta odios y amores. Somos el único club en Colombia y Latinoamérica que tenemos una presidenta mujer”, dijo sobre la relación con la Alcaldía municipal.

“Este proyecto no es de la familia Salazar, esto le pertenece a todo el norte de Antioquia. Ojalá pudiéramos encontrar fórmulas para solucionar este tema”. “Me parece ridículo y además es el peor momento para hacerlo”, agregó sobre los pocos días que faltan para el inicio de las finales del fútbol colombiano.

“El sentimiento que la gente ha demostrado es muy valioso. Nos han acompañado masivamente en los últimos encuentros que hemos abierto las puertas completamente gratis”.

“Este proyecto lo quieren varias ciudades del país. Recibí llamadas de varios alcaldes electos invitándonos a llevar el equipo allá”. “En todo momento manifesté mi agradecimiento, pero esto es del norte de Antioquia”, dijo.

“Estamos al día en el contrato de arrendamiento”, dijo contundentemente.

“Yo soy un hombre que desafortunadamente he sido señalado porque he protestado ante injusticias y no de la mejor manera. No he asistido a los estadios buscando autocensura, me marginé de todo”, añadió.

¿Por qué tendrá que desalojar Águilas Doradas?

Por su parte, Rodrigo Hernández, alcalde del municipio de Rionegro habló para el medio regional MiOriente sobre el desalojo de la sede deportiva de Águilas Doradas. Señaló que la institución fue notificada desde principios de 2023 y que “abusan de la justicia”.

“Hay que poner en contexto la situación: en febrero de este año se les venció el contrato de arrendamiento, previamente notificado, y que con suficiente anticipación debían de buscar un sitio en donde estar; ellos hicieron caso omiso a esa fecha y lo que han hecho es abusar de la justicia en Colombia para mantenerse en ese sitio”, señaló que desde hace mucho tiempo la institución está notificada del desalojo con la intención de que los ciudadanos tengan zonas de espacio público en el municipio.

“Yo les he dicho abiertamente, no estoy buscando expulsar a Águilas de Rionegro, se pueden quedar aquí con todo el cariño y gusto, el estadio Alberto Grisales se lo seguiremos sosteniendo. Mi problema no es con nada del equipo, el problema es que como gobernante tengo que garantizar que mis ciudadanos tengan zonas de espacio público”, sentenció.