🔴EN VIVO🔴 Portugal vs. Austria, final del Mundial sub-17: vea el partido en directo

El Mundial Sub-17 llega a su capítulo definitivo este jueves 27 de noviembre con una final inesperada, vibrante y llena de expectativas. Portugal y Austria, dos selecciones que han demostrado un crecimiento notable a lo largo del torneo, se medirán en el Khalifa International Stadium, en Doha, Catar, para disputar el título juvenil más importante del planeta.

El compromiso está programado para las 11:00 a.m. (hora colombiana) y podrá verse en Colombia a través de la aplicación oficial de RCN y del canal de YouTube de Deportes RCN, que transmitirán cada detalle de la gran cita.

La final llega después de un torneo lleno de sorpresas, grandes actuaciones individuales y revelaciones que apuntan a convertirse en figuras del fútbol mundial en los próximos años. Portugal llega con la responsabilidad histórica de un país que ha formado talentos de talla internacional, mientras que Austria es la gran revelación del campeonato, consolidándose a punta de orden, disciplina y contundencia.