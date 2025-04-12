CANAL RCN
Tendencias

¡Oficial! Martin Garrix vuelve a Colombia tras su sold out de 2024: fechas, lugar y cómo comprar

¡Confirmado! Regresa Martin Garrix a Colombia con un show recargado: Conozca el calendario de venta, ciudades y fechas.

Martin Garrix vuelve a Colombia fechas precios cómo comprar
Foto: X Martin Garrix

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
01:18 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después de un histórico SOLD OUT el 23 de febrero de 2024, el fenómeno mundial de la música electrónica Martin Garrix confirma su regreso a Colombia con un show completamente renovado el 4 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, y el 5 de diciembre de 2026 en Medellín, dos fechas que prometen superar todo lo que el público ha visto hasta ahora.

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show
RELACIONADO

Grupo Firme en Bogotá: estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran show

Las presentaciones harán parte de su Americas Tour 2026, una gira que recorrerá las principales capitales del continente con una producción audiovisual de vanguardia.

Vuelve Martin Garrix a Colombia

El regreso de Garrix llega en un momento clave: el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes del EDM global.

Con apenas 28 años, ha encabezado escenarios como Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC y Lollapalooza, y ha sido nombrado DJ #1 del mundo por DJ Mag en varias ocasiones (2016, 2017 y 2018). Su impacto se refleja también en plataformas digitales, donde acumula más de 20 mil millones de reproducciones globales.

Con éxitos que ya son himnos globales como “Animals”, “In the Name of Love” y “Scared To Be Lonely”, y un show que combina visuales inmersivos, sincronización lumínica, pirotecnia y un repertorio que cruza clásicos, colaboraciones y material exclusivo, Martin Garrix llega a Bogotá con una producción completamente reimaginada para la gira 2026.

Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped
RELACIONADO

Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en el año, según Spotify Wrapped

Desde su paso por Colombia en 2024, la demanda por ver al artista ha crecido de forma significativa, convirtiendo al país en una de las plazas clave de su público latinoamericano y teniendo esta nueva fecha como el posible inicio de un acercamiento a otras ciudades del país cafetero. Este show forma parte de una estrategia amplia de Breakfast Live para fortalecer la comunidad de música electrónica en el país.

Fechas clave para ver a Martin Garrix en Colombia

  • CALENDARIO DE VENTA:
    PREVENTA ARTISTA:
    Martes 9 de diciembre – 10:00 a.m.
  • PREVENTA LOCAL:
    Miércoles 10 de diciembre – 12:00 p m.
  • CIERRE DE TODAS LAS PREVENTAS:
    Viernes 12 de diciembre – 11:59 a. m.
  • VENTA PÚBLICO GENERAL:
    Viernes 12 de diciembre – 12:00 p.m.

¿Cuándo y dónde se presentará en Bogotá y Medellín?

  • Fecha: 4 de diciembre de 2026
  • Lugar: Movistar Arena, Bogotá
  • Artista: Martin Garrix — Americas Tour 2026
  • Boletas: www.tuboleta.com
  • Edad mínima: 18 años
  • Promotor: Breakfast Live
Shakira sorprendió con elogios para Gerard Piqué: giro en su relación
RELACIONADO

Shakira sorprendió con elogios para Gerard Piqué: giro en su relación

  • EVENTO EN MEDELLÍN
  • Fecha: 5 de diciembre de 2026
  • Lugar: TBC (POR CONFIRMAR)
  • Artista: Martin Garrix — Americas Tour 2026
  • Boletas: www.tuboleta.com
  • Edad mínima: 18 años
  • Promotor: Breakfast Live

El regreso de Martin Garrix a Bogotá promete una noche inolvidable: un espectáculo de escala global, diseñado para vivir la energía del EDM en su máximo nivel y reconectar al público con uno de los artistas más influyentes del mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Karina García contó en qué gastará los 100 mil dólares que ganó en La mansión de Luinny

Yina Calderón

Yina Calderón prepara un drástico cambio de look: esto es lo que viene

Artistas

Rosalía anuncia su ‘Lux Tour 2026’ en Bogotá: fecha y detalles de su show

Otras Noticias

Policía Nacional

VIDEO | Así cayó ‘Caín’, temido cabecilla de ‘Los Pepes’ y uno de los más buscados en Barranquilla

Alais Caín es objeto de investigación por su presunta participación en más de 70 asesinatos cometidos desde 2023.

Alimentos

Cenas de Navidad: ideas creativas y deliciosas para celebrar

Pavo, cordero y opciones creativas para sorprender en la cena de Navidad.

Estados Unidos

Detienen en Virginia al primer sospechoso por bombas caseras previas al asalto al Capitolio en 2021

Automovilismo

Los 10 carros más vendidos en Colombia durante noviembre de 2025: este es el ranking

Copa Libertadores

Ya son dos equipos con cupo a la Copa Libertadores 2026: así quedó la tabla de reclasificación