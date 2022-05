¿Realmente, Radamel Falcao García estuvo cerca del Junior?

Uno de los jugadores que más han puesto a sonar en los últimos mercados de fichajes es el del atacante colombiano Radamel Falcao García que, si fuera por las redes sociales, estaría en medio planeta y hasta en un equipo de la galaxia.

El trabajo de los empresarios es acercar los nombres de los futbolistas a los clubes para que muestren algún tipo de interés y puedan cerrar esas incorporaciones. Algunos de ellos, también meten presión poniendo a sonar a sus apoderados en otros equipos, con el fin de meter presión.

¿Falcao iba a jugar en Junior?

Pues uno de los rumores que se escuchó en los últimos meses fue la posibilidad de que Junior de Barranquilla, que últimamente parece el PSG colombiano, tuviera la posibilidad de contratar al máximo goleador de la Selección Colombia.

Todo esto se generó porque el periodista Carlos Antonio Vélez había asegurado que, en una entrevista de un medio español, el exentrenador del club barranquillero Luis Amaranto Perea habría dicho que estuvo cerca de fichar al atacante hoy del Rayo Vallecano.

Sin embargo, el mismo Amaranto Perea salió al paso de esa información y en una entrevista con El Heraldo, el técnico habló claramente de esta información y fue tajante con su respuesta.

“Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar. Nunca se ha contemplado, por lo menos estando yo en Junior, que Falcao pudiera llegar. Eso es nuevo para mí. En ningún momento he dicho que Falcao haya estado cerca, porque mentiría, conmigo eso no pasó”, dijo Perea.

Adicionalmente, el extécnico del Junior aseguró que el nombre de Radamel Falcao jamás estuvo en conversaciones entre él y todo el grupo que maneja al equipo.

“Eso ni siquiera se contempló, por lo cual debe haber alguna confusión, porque nunca hubo un acercamiento. El nombre de Falcao nunca se manejó en las reuniones que tuve con Fuad (Char). Por eso me sorprende un poco que se relacione un poco mi nombre con una posible llegada de Falcao a Junior. Él es un futbolista inalcanzable para cualquier equipo en Colombia. No sé si aunque él baje sus pretensiones económicas algún equipo acá pueda hacerse con sus servicios. Más allá de mi relación con él, ni en la búsqueda del delantero que nos pudiera ayudar a mejorar y a reponer esa ausencia de (Miguel) Borja, el nombre de Falcao nunca se tocó”, añadió.