El 'Pibe' sobre James, Falcao y demás referentes: "Hay que esperar que ellos solo se vayan"

La tusa de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022 continúa y parece no detenerse hasta que comience un nuevo proceso con el técnico que la Federación Colombia de Fútbol elija para volver, y por tal motiva, mientras todo eso sucedo, históricos de la ‘Tricolor’ dan su opinión sobre el presente de la selección y el último en hablar nuevamente fue Carlos Valderrama.

El ‘Pibe’ en declaraciones a Win Sports, se refirió a la continuidad de los máximos referentes de la selección en la actualidad.

Los grandes, los históricos, hay que esperar que ellos solos se vayan, que ellos digan, nos vamos

Lejos de las críticas, Carlos Valderrama dio espaldarazo a futbolistas como James Rodríguez, Radamel Falcao García, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, entre otros que han sido fuertemente criticados.

No olvidemos, tengamos memoria de que estos jugadores fueron a dos mundiales seguidos

Lea también: Gustavo Alfaro le bajó el dedo a la posibilidad de dirigir la Selección Colombia

‘Pibe’ Valderrama sobre eliminación de Colombia

Además, el exjugador de la selección reiteró lo difícil que es clasificar a un Mundial y se mostró afortunado de haber asistido a tres.

"Pensaban que clasificar al Mundial es fácil y mire... Me gané la lotería, fui tres veces al Mundial, pero me encontré un papá en el fútbol: Pacho Maturana, te amo"

😯 “Los jugadores históricos de la Selección colombiana hay que esperar que ellos se vayan” @PibeValderramaP#SaqueLargoWIN 🔥 pic.twitter.com/mJn3xp8a9L — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) April 28, 2022

En otras declaraciones, el ‘Pibe’ Valderrama lamentó la eliminación por los futbolistas.

"Me duele por esos jugadores que tenemos, si no tuviéramos diría bueno, pero ahí está la muestra, tenemos a todos los nuestros afuera, tenemos los jugadores", pero no dudó también en ser crítico con ellos.

"No hicimos goles en 7 partidos, no puedes estar tanto tiempo, eso es mucho. ¿Mala suerte en el fútbol? No, hay que patear"