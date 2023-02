Salió a tiempo: el enorme presente de James que contrasta con la pesadilla de Everton

A sus 31 años de edad, James Rodríguez vive un nuevo amanecer en su carrera deportiva. Sin duda alguna que Grecia ha sido el lugar perfecto para su renacer futbolístico después de una seguidilla de años traumáticos que mucho tienen que ver con su relación con sus anteriores entrenadores.

En 2019 regresó a Real Madrid con la mochila llena de ilusiones para tener revancha en el equipo de sus amores, pero la relación con Zidane era irreparable y eso lo llevó a probar suerte en la Premier League con Everton y de la mano del que ha sido un papá dentro del fútbol: Carlo Ancelotti.

El italiano le dio la confianza a James para volver a ser él y lo demostró. Con los 'toffees' llegó a deslumbrar con lo mejor de su repertorio y se ganó el cariño de la hinchada en muy poco tiempo, pero la salida de 'Carletto' al Real Madrid a final de temporada y la llegada de Rafa Benítez como sucesor, fue el detonante para que Rodríguez saliera 'a las patadas' del club.

Tan precipitado fue su adiós que, obligado por las circunstancias, tuvo que tomar la primera oferta que llegó. Así las cosas, el '10' empacó las maleta, le puso fin parcial a su exitosa trayectoria en Europa y se marchó -exiliado- a la excéntrica liga de Catar para convertirse en la gran figura de Al-Rayyan.

Hace un tiempo en su canal de Twitch, James se refirió a ese episodio y lo contó tal cual fue, sin pelos en la lengua. "El primer dia de pretemporada Benitez me dijo, 'tú ya estas mayor, tienes 30 años, yo prefiero tener gente joven, gente con jerarquía y que corra, así que búscate club'. Yo le dije al gerente que 'en tres meses Rafa Benítez estaba fuera, yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido, en tres mes hablamos'. A los tres meses fuera y estaban últimos"

"Fui a Catar porque en Everton ya el entrenador no me quería y no quería quedarme sin poder jugar. Ese año tuve un par de problemas físicos y los clubes que me querían en Europa, por los problemas físicos, no podían dar un salario como el que tenía. Pensé en Catar porque se acercaba la Copa del Mundo y pensaba que Colombia iba a ir", agregó.

En Catar James no la pasó bien y no tanto por irregularidades sino por la falta de ritmo de la liga de ese país. El '10' era como una nota de Beethoven en una partitura maltrecha en la que sus compañeros fallaban goles debajo del arco después de que él los asistiera de manera magistral. Arto de eso, el cucuteño busco una salida a como diera lugar en verano de 2022 y tanta fue su presión, que al final terminó dejando Al-Rayyan bajo recisión de contrato.

Cerrado el periodo de transferencias en las grandes ligas de Europa, James tuvo que rebuscársela entre las pocas opciones de buen nivel que le quedaban en el balompié del 'viejo continente'. Así fue como Olympiacos apareció como un bálsamo para salvarlo de la deriva y servir de trampolín para relanzar su carrera. Era la última oportunidad, todo o nada.

James Rodríguez la agarró. Con el liderazgo que lo caracteriza, en su paso por Grecia ha hecho delirar a todos como si fuera un dios de la mitología griega. Hasta en Santorini y Mykonos no hablan de los paradisiacos paisajes sino de la categoría y calidad de la pierna zurda del 'crack' colombiano. Y es que no es para menos, Olympiacos arrancó la liga de mala manera, pero el 'mono' llegó justo a su rescate y cuando se puso 10 puntos en lo físico ha sido el líder futbolístico del equipo.

Con el doblete que le marcó el lunes a Panetolikos, James llegó a cinco goles y cinco asistencias en 21 presentaciones con el elenco 'rojiblanco', que ahora es tercero en la tabla y a cinco unidades nada más del líder. Todo eso contrasta con un terrorífico presente del Everton, que el mismo lunes cayó 2-0 contra Liverpool en el derbi de Merseyside y se ahoga en puestos de descenso a la segunda división de Inglaterra para la siguiente temporada. Bien hizo Rodríguez en marcharse.