James sigue rompiendo redes en Grecia: ¡doblete, asistencia y goleada para Olympiacos!

James Rodríguez sigue mostrando su mejor nivel en el fútbol griego y este lunes se despachó con un doblete de goles y una asistencia que le permitió al Olympiacos propinarle una tremenda goleada a Panetolikos y continuar en la parte alta de la tabla de posiciones persiguiendo a los líderes AEK y Panathinaikos.

Su llegada al fútbol griego se dio después de una temporada para el olvido en el fútbol catarí. Sin embargo, el talentoso mediocampista colombiano ha tomado un nuevo respiro en su carrera profesional y parece que la Superliga de Grecia es su lugar en el mundo.

James está recuperando la confianza de un cuerpo técnico que sabe lo que vale el colombiano, además, las lesiones han desaparecido a medida transcurre la temporada y por ello su presencia ha estado en la mayoría de encuentro del Olympiacos.

Los dirigidos por el español Míchel recibieron este lunes en el estadio Georgios Karaiskakis a Panetolikos y no tuvieron piedad para imponer su juego ante su gente.

El ‘10’ de la Selección Colombia no había podido actuar en la Copa griega debido a una molestia que tuvo hace un par de semanas. Sin embargo, su regreso a las canchas ha sido por todo lo alto y este lunes marcó un doblete y asistió en una oportunidad a uno de sus compañeros.

La primera anotación del cucuteño llegó sobre el minuto 61’, cuando aprovechó un centro de tiro de esquina y ante la completa libertad en el área chica, el colombiano la mandó a guardar con un certero cabezazo.

Easy for this guy from 🇨🇴🎩💥#OlympiacosFC#JamesRodriguez pic.twitter.com/gGz7aLXXQw