Presidente de Al-Nassr se despachó contra Jhon Durán: "Fue poco profesional"

La carrera de Jhon Jader Durán iba en ascenso hasta que tomó la decisión de firmar con Al-Nassr de Arabia Saudita con solo 21 años, donde le ofrecieron un multimillonario salario. Sin embargo, solo duró 6 meses en este club y ahora lucha por volver a figurar en Europa con Fenerbahçe de Turquía.

Tras este periodo de tiempo, su nombre sigue sonando con fuerza en territorio árabe, pero no por su rendimiento deportivo, sino por unas declaraciones del presidente de Al-Nassr, en donde cuestionó su comportamiento y lo tildó de poco profesional.

¿Qué dijeron de Jhon Durán en Arabia?

Abdullah Al-Majed, presidente de Al-Nassr, comentó en un medio árabe que la salida de Durán fue positiva para el equipo. "Su comportamiento fue poco profesional. Fue a negociar con otro club sin permiso de la institución. Le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable".

Eso sí, aseguró que si la oferta desde Turquía no cumplía con las expectativas, se habrían presentado duras consecuencias. "Si se hubiera quedado, habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas".

Jhon Durán y un posible nuevo cambio de equipo

Aunque Durán llegó a Turquía buscando recuperar su mejor versión, ha tenido frecuentes problemas de lesiones y su rendimiento no ha sido el esperado, según comentaron directivos de Fenerbahçe, indicando que tenían expectativas muy altas con su llegada.

Ahora, Fabrizio Romano, periodista especialista en el mercado de fichajes, comentó que varios clubes buscarán fichar a Durán en el actual mercado de pases.