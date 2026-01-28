CANAL RCN
Internacional Video

Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

Clases y actividades laborales se han cancelado en la capital española, en donde es poco frecuente la caída de nieve.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
07:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Madrid se encuentra bajo alerta por una tormenta de nieve que golpea a la ciudad este miércoles, 28 de enero.

El fenómeno obedece al paso de la borrasca Kristin por la península ibérica, provocando tormentas, fuertes vientos y mareas en todo el país. Por zonas, se ha declarado la alerta amarilla y la alerta naranja.

Noticia en desarrollo…

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Congresista de origen africano fue atacada con un líquido desconocido durante un mitin en los EE. UU.

España

España regularizará por decretazo a miles de migrantes: ¿Quiénes aplican a la medida?

Venezuela

Delcy Rodríguez dice que EEUU está desbloqueando fondos congelados por sanciones

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Jessi Uribe habló por primera vez sobre el proceso legal que inició tras muerte de Yeison Jiménez

El artista rompió el silencio y dejó claro su postura con relación a los señalamientos que recibió tras la muerte de su colega el pasado 10 de enero.

Trabajo

Trabajadores por prestación de servicios en Colombia recibirían nuevo subsidio en 2026

Un proyecto de ley busca ampliar el subsidio a estos trabajadores en el país.

Bogotá

Miles de profesores en Bogotá tendrán duro golpe con el pago del sueldo: Distrito alertó

Cúcuta Deportivo

Lamentables imágenes en Cúcuta a raíz de la violencia del fútbol

OMS

¿Qué es el virus Nipah, la infección que ha encendido las alarmas en la India?