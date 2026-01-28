Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados

Madrid se encuentra bajo alerta por una tormenta de nieve que golpea a la ciudad este miércoles, 28 de enero.

El fenómeno obedece al paso de la borrasca Kristin por la península ibérica, provocando tormentas, fuertes vientos y mareas en todo el país. Por zonas, se ha declarado la alerta amarilla y la alerta naranja.

Noticia en desarrollo…