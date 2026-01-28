Declaran la alerta máxima en Madrid por tormenta de nieve: servicios de transporte están colapsados
Clases y actividades laborales se han cancelado en la capital española, en donde es poco frecuente la caída de nieve.
enero 28 de 2026
07:11 a. m.
Madrid se encuentra bajo alerta por una tormenta de nieve que golpea a la ciudad este miércoles, 28 de enero.
El fenómeno obedece al paso de la borrasca Kristin por la península ibérica, provocando tormentas, fuertes vientos y mareas en todo el país. Por zonas, se ha declarado la alerta amarilla y la alerta naranja.
Noticia en desarrollo…