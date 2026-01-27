El Canal RCN tendrá el juego entre Atlético Nacional e Inter Miami, con Messi, en vivo

Atlético Nacional e Inter de Miami protagonizarán este sábado 31 de enero un encuentro que ya ha sido catalogado como un auténtico “partido por la historia”. Aunque se trata de un compromiso amistoso, la magnitud de los protagonistas y el escenario convierten este duelo en uno de los eventos futbolísticos más llamativos del año en Colombia.

El estadio Atanasio Girardot de Medellín será el epicentro de una jornada que promete espectáculo, emoción y una conexión especial entre dos mundos del fútbol.

La expectativa es alta por la presencia de figuras de talla mundial como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul, quienes vestirán la camiseta del Inter de Miami en su visita al país. Del otro lado estará Atlético Nacional, uno de los clubes más representativos del fútbol colombiano y sudamericano, que asumirá el reto de medirse ante un rival cargado de estrellas y reflectores internacionales.

Un amistoso con aroma a evento histórico

Más allá de no sumar puntos oficiales, el partido tiene un valor simbólico importante. Para Atlético Nacional, enfrentar a un equipo que cuenta con jugadores campeones del mundo y referentes del fútbol europeo representa una vitrina internacional y una oportunidad para medirse ante la élite. Para la afición verdolaga, será una ocasión única de ver en acción, en territorio colombiano, a futbolistas que han marcado una época.

El Atanasio Girardot, acostumbrado a grandes noches continentales, se prepara para recibir un espectáculo distinto, pero igual de especial. La presencia de Messi, considerado por muchos el mejor jugador de la historia, eleva el atractivo del encuentro y garantiza una atención mediática sin precedentes para un amistoso en el país.

Boletería, transmisión y una invitación a no perderse el show

La venta de boletería para este compromiso se encuentra disponible a través de la página web oficial del elenco verdolaga. Los aficionados que deseen vivir esta experiencia desde las tribunas del Atanasio Girardot pueden asegurar su lugar ingresando a www.tribunaverde.com, donde encontrarán toda la información relacionada con precios y localidades.

Para quienes no puedan asistir al estadio, la invitación es a no quedarse por fuera de este evento internacional. El partido entre Inter de Miami y Atlético Nacional se disputará este sábado 31 de enero a partir de las 4:30 p. m. y contará con transmisión por Canal RCN, La FM, la APP de Canal RCN y la APP de Radio. Se trata de un evento producido por MegaLive, que busca llevar el espectáculo a todos los rincones del país.

Este “partido por la historia” no solo une a dos equipos de contextos distintos, sino que conecta a miles de aficionados alrededor de una misma pasión. Medellín será testigo de una tarde inolvidable, en la que el fútbol servirá como puente entre generaciones, estilos y culturas, con el balón como protagonista principal.