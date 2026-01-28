Siguen revelando detalles CLAVES de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez: este fue su ÚLTIMO mantenimiento

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos ha avanzado en el análisis de lo que ocurrió con la avioneta que se precipitó en Boyacá el 10 de enero y, lamentablemente, causó la muerte de Yeison Jiménez, Fernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Waisman Mora, Jefferson Osorio y Óscar Marín.

Esta autoridad halló que la aeronave llegó a Paipa el 9 de enero, a las 5:53 de la tarde, tras despegar del aeródromo Flaminio Suárez Camacho, de Bogotá, a las 5:21.

Además, se informó que la colisión fue exactamente en la finca Marengo, en la vereda Romita, y que las autoridades locales fueron alertadas de la tragedia aérea a las 4:18 de la tarde.

"La aeronave quedó localizada a 1.97 kilómetros del umbral de la pista 23 del aeródromo Juan José Rondón", se especificó en el informe preliminar.

"De acuerdo con la evidencia en el lugar, la aeronave impactó contra el terreno con indicios de un relativo alto ángulo de impacto, lo que se tradujo en una dinámica de impacto con un impacto inicial y desplazamiento lineal mínimo sobre el terreno, principalmente por la descomposición de energía y desaceleración en el primer impacto", se añadió.

De igual manera, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos hizo énfasis en que la parte baja de la avioneta, con una curvatura hacia la izquierda, fue la que principalmente chocó contra el terreno.

Y, adicionalmente, los investigadores también revelaron cuál fue el último mantenimiento al que se había sometido la aeronave. ¿De qué se trata?

Los investigadores ya lo aclararon: este fue el último mantenimiento que le realizaron a la avioneta en la que murió Yeison Jiménez

En el informe preliminar, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos explicó que el 9 de enero, a la 1:39 de la tarde, la avioneta realizó un vuelo de comprobación debido al reciente mantenimiento que le habían realizado.

"El día anterior al accidente, la aeronave Piper PA-31-325 Navajo se encontraba establecida en el aeródromo Olaya Herrera, que sirve a la ciudad de Medellín. Allí fue programada para realizar un vuelo de comprobación con cuatro ocupantes a bordo tras el reciente mantenimiento efectuado al motor izquierdo en el cambio de anillos a tres cilindros, al igual que el cambio de magnetos", se aclaró.

Además, se indicó que el sobrevuelo fue por el nordeste y que no hubo ninguna novedad alarmante.

¿Qué se ha hallado en los motores de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos también manifestó en el informe preliminar que los motores, en sus cárteres de aceite, fueron encontrados con varias afectaciones debido al incendio.

Sin embargo, también se precisó que, por ahora, no se han detectado ni fracturas ni fugas de aceite en los cárteres de potencia.