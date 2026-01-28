Lamentables imágenes en Cúcuta a raíz de la violencia del fútbol

La tarde de este martes 27 de enero quedó marcada por lamentables hechos de violencia en la ciudad de Cúcuta, donde el fútbol pasó a un segundo plano y dio paso a escenas de caos, miedo y desorden en las inmediaciones del estadio General Santander. Lo que debía ser una jornada de reencuentro deportivo por el regreso del clásico del oriente colombiano al Fútbol Profesional Colombiano (FPC), tras seis años de ausencia, terminó convirtiéndose en un episodio oscuro que vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en los escenarios deportivos del país.

El compromiso entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga generó gran expectativa entre ambas aficiones; sin embargo, desde horas antes del pitazo inicial ya se percibía un ambiente tenso. Pese a que las autoridades habían determinado que no se permitiría el ingreso de hinchas visitantes al estadio, varios seguidores del conjunto ‘leopardo’ lograron infiltrarse en algunas tribunas, situación que desencadenó graves enfrentamientos dentro del escenario deportivo.

RELACIONADO Una persona muerta y al menos cinco heridos dejó el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga

Violencia dentro del General Santander

Según testigos, algunos hinchas de Atlético Bucaramanga fueron identificados en medio del público local y, tras ser descubiertos, fueron brutalmente agredidos por aficionados del Cúcuta Deportivo. Los golpes, persecuciones y momentos de pánico se apoderaron de varias zonas del estadio, generando zozobra entre familias y espectadores que nada tenían que ver con los disturbios.

La situación obligó a la intervención de personal de seguridad y de la Policía, mientras el partido se desarrollaba en un ambiente cargado de tensión. Las imágenes que circularon posteriormente evidenciaron la crudeza de los enfrentamientos y la falta de control en ciertos sectores del recinto.

Caos total fuera del estadio y un saldo fatal

Si bien los hechos dentro del General Santander ya resultaban alarmantes, lo más grave ocurrió en los alrededores del estadio. A la salida del encuentro, se registraron nuevos enfrentamientos entre hinchas, esta vez con mayor violencia y consecuencias aún más trágicas. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, una persona perdió la vida tras los disturbios, mientras que al menos cinco más resultaron gravemente heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales.

Estos hechos generaron pánico entre los residentes de la zona y obligaron a un amplio despliegue de las autoridades para recuperar el control. La investigación continúa para esclarecer responsabilidades y determinar cómo se permitió la infiltración de hinchas visitantes pese a las restricciones establecidas.

La violencia en el fútbol colombiano vuelve a ser protagonista de manera lamentable, empañando el espectáculo deportivo y dejando en evidencia que aún existen profundas falencias en materia de seguridad y convivencia. Las imágenes son sensibles y el llamado vuelve a ser urgente: sin garantías y sin respeto, el fútbol seguirá siendo escenario de tragedias que nada tienen que ver con la pasión por los colores.