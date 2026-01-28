Jessi Uribe habló por primera vez sobre el proceso legal que inició tras muerte de Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez, tras verse involucrado en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, generó miles de reacciones, pero una de las más impactantes fue la de Jessi Uribe, quien anunció un proceso legal luego de que en redes sociales muchos lo involucraran con lo sucedido.

A través de un comunicado oficial, el cantante santandereano señaló en su momento que junto a la Policía Nacional - Policía Cibernética se encontraban identificando cuentas en redes sociales y páginas web que señalaron una presunta responsabilidad de su parte en lo sucedido.

Jessi Uribe habló sobre los señalamientos

En diálogo con Telemundo, Jessi Uribe habló claro sobre esta situación y explicó las razones para que su equipo legal tomara cartas en el asunto. Señaló que están tras la pista de las personas que comenzaron a difundir estos rumores.

Todo eso se cae por su propio peso porque es una estupidez; a nadie le cabe eso en la cabeza. Ya legalmente eso está en la Fiscalía, vamos tras las personas que crearon eso, porque todo deja huella, así sea inteligencia artificial y vamos tras todas esas personas.

El llamado a cuentas y redes sociales

En redes sociales, muchas personas siguen compartiendo información no verificada tras el accidente de Yeison Jiménez, en donde también aparecen señalamientos directos a Jessi Uribe, razón por la cual el artista hizo un llamado serio en su anterior comunicado.

Invitaron a medios, creadores de contenido y usuarios de redes sociales para abstenerse de replicar, comentar o amplificar este tipo de publicaciones. El comunicado advierte que la circulación de estos contenidos puede derivar en consecuencias legales para quienes los difundan como verdaderos, incluso si no son sus autores.