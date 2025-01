¿Qué tan cerca está Matheus Uribe de Atlético Nacional? El presidente del club lo aclaró

Matheus Uribe, el volante de la Selección Colombia, rescindió su contrato con el Al-Sadd de Catar y ha reconocido que tiene intenciones de regresar al Fútbol Profesional Colombiano.

En consecuencia, Atlético Nacional, el club con el que ya hizo historia en el país, ha realizado algunos sondeos y su hinchada está a la expectativa de cómo puede avanzar la negociación.

Teniendo en cuenta ese panorama, Sebastián Arango, el presidente de Atlético Nacional, habló con Win Sports acerca de las posibilidades reales que tiene Matheus Uribe de llegar al club 'verde'. ¿Está cerca o lejos?

El presidente de Atlético Nacional expuso toda la verdad de la negociación con Mateus Uribe

"Nosotros en esa posición tomamos decisiones el semestre pasado con jugadores que son de la casa y están compitiendo supremamente bien. Sin embargo, ante ese tipo de nombres, en donde la persona es buena y el sentimiento hacia el club es grande, para nosotros siempre será tentador", inició afirmando Sebastián Arango, el presidente de Atlético Nacional.

Posteriormente, el directivo reconoció que desde junio ha tenido conversaciones con Matheus Uribe y que, incluso, en ese mes intentaron que el fichaje se concretara, pero finalmente no fue así. Además, indicó que en estos momentos hay una complejidad mayor.

"Aquí siempre están abiertas las puertas para los grandes ídolos y para los que quieran a Nacional. Hoy no hay nada cerrado ni avanzado, pero no puedo decir que no hemos conversado con Matheus", concluyó.

¿Qué títulos conquistó Matheus Uribe cuando estuvo en Atlético Nacional?

Matheus Uribe hizo historia con Atlético Nacional y conquistó los siguientes cuatro títulos durante su estadía en el club:

Copa Colombia del 2016.

Copa Libertadores del 2016.

Liga I del 2017.

Recopa Sudamericana del 2017.

Además, con la camiseta 'verdolaga' disputó 47 partidos y anotó ocho goles (cinco por Liga, uno por Sudamericana y uno por Libertadores). De igual manera, aportó una asistencia.