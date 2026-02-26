CANAL RCN
Presidente de Santa Fe arremetió contra Ulloa: "Lo voy a postular para una final del Mundial"

El presidente de Santa Fe habló tras la polémica derrota ante Nacional y aclaró si el club demandará el partido. También pidió que se publiquen los audios del VAR.

Foto: Independiente Santa Fe

febrero 26 de 2026
04:53 p. m.
La polémica derrota 2-1 de Independiente Santa Fe ante Atlético Nacional sigue dando de qué hablar. El gol anulado a Omar Frasica, que significaba el 2-2 en El Campín, encendió la indignación en la hinchada y abrió un nuevo debate sobre el arbitraje en la Liga BetPlay.

Tras revisar las repeticiones, varios analistas arbitrales aseguraron que le “metieron la mano a Santa Fe”, frase que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

En medio del ruido, muchos esperaban un comunicado oficial del club. Sin embargo, quien salió a hablar fue el presidente cardenal, Eduardo Méndez, en diálogo con Caracol Radio (AS Colombia), donde dejó clara su postura frente a lo ocurrido.

¿Santa Fe demandará el partido ante Nacional?

La pregunta era inevitable. ¿Habrá demanda formal o reclamación ante la Dimayor? La respuesta de Méndez fue directa y cargada de ironía.

“No le vio el estilo, el porte, al terminar el partido. Yo creo que Ulloa durmió bien... Hay muchas cosas, pero creo que a ese señor lo voy a postular para que pite una final del Mundial, de verdad que se lo merece”, dijo el dirigente sobre el árbitro central.

Más allá del tono sarcástico, el presidente reconoció que los errores arbitrales hacen parte del juego, pero cuestionó la cantidad de decisiones polémicas en un solo compromiso. “Los árbitros son seres humanos que pueden errar, pero es que errar tanto en 90 minutos es muy complicado”, afirmó.

Sin embargo, Méndez descartó que el club vaya a “demandar el partido”. “Uno ya para qué pone la queja, si siempre le dan la razón a uno, pero ese punto que perdimos puede valer 3 mil o 4 mil millones de pesos y quién los devuelve... Cada vez que hago quejas me dan la razón, pero para qué me sirve esa razón”, explicó.

La petición que sí hará Santa Fe

Lo que sí confirmó el dirigente es que enviará una solicitud formal a la Comisión Arbitral. De hecho, en horas de la tarde, el club emitió un comunicado.

Según explicó, el objetivo es mejorar los criterios de designación de los jueces y pedir que se publiquen los audios del VAR. “No puede haber nada oculto”, sentenció.

