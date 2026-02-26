Santa Fe se pronunció tras la polémica contra Atlético Nacional y acudió a la FIFA: esto dijo

Atlético Nacional logró el pasado miércoles tres puntos vitales ante Independiente Santa Fe por un marcador de 2-1 que se vio empañado por la polémica actuación del árbitro Diego Ulloa.

La jugada que ha puesto en el ojo del huracán al colegiado y de paso al VAR, se dio al minuto 86 cuando los locales lograron igualar el marcador, pero el gol fue anulado por una aparente falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar.

Tras esta enorme polémica, los protagonistas tomaron la vocería para pronunciarse sobre el hecho. Tanto Haydar, como Rodallega dieron sus declaraciones. El primero aseguró que "fue más vivo", mientras que el delantero aseguró no entender el actuar de los árbitros.

Santa Fe se pronunció de manera contundente y pidió intervención de la Fifa

Este jueves, el periodista Juan Felipe Cadavid dio a conocer un comunicado del cuadro cardenal donde manifestó su molestia por la actuación de Ulloa y de pasó pidió intervención de la FIFA para que tomé medidas en el asunto.

"Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen", se lee en una parte de la misiva.

Por otra parte, los cardenales pidieron que se tomen medidas en el asunto y haya consecuencias. "Asumimos que el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros Vs. Medellín", agregaron.

Por el momento, Dimayor no se ha pronunciado sobre este polémico hecho que ha vuelto a poner en el ojo del huracán al arbitraje colombiano.