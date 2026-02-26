Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica

La realización del Fan Fest en Miami para el Mundial 2026 fue centro de la controversia esta semana. Sin embargo, las dudas fueron despejadas en cuestión de horas. Rodney Barreto, integrante del Comité Local del certamen, confirmó que el evento sí se llevará a cabo, pese a las advertencias públicas sobre posibles cancelaciones por falta de recursos.

La discusión comenzó cuando Ray Martínez, director de operaciones del Comité anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad, advirtiera ante el Congreso de Estados Unidos que la ausencia de fondos comprometidos podría afectar la planeación del evento alterno para aficionados.

Estamos a 107 días del torneo… Dentro de los próximos 30 días es la fecha límite… Sin este dinero, podría ser catastrófico para nuestra planificación y coordinación, afirmó Martínez durante la audiencia.

Sus palabras encendieron las alarmas, ya que el Fan Fest es una pieza clave dentro del engranaje logístico y turístico que acompaña a cada Copa del Mundo organizada por la FIFA.

No obstante, pocas horas después, Barreto salió al paso y envió un mensaje de tranquilidad.

El Fan Fest va a ocurrir. Estamos comprometidos y todo está en escena para que ocurra. Estamos emocionados. Ya hemos hecho esto antes con muchos Super Bowls. Nos sentimos cómodos, claro que esto va a pasar, declaró durante un encuentro en Miami en el que estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fan Fest en Miami para el Mundial 2026 sí se realizará

Barreto subrayó que la ciudad ya asumió el compromiso y que no hay marcha atrás.

El dirigente reconoció que miles de aficionados llegarán a Miami sin entradas para los partidos oficiales, por lo que el Fan Fest se convierte en un espacio estratégico para canalizar esa demanda y mantener el ambiente festivo.

La organización proyecta un impacto económico cercano a los 1.300 millones de dólares para la ciudad, una cifra que incluye turismo, comercio, hotelería y servicios asociados.

Miami vivirá por primera vez una Copa del Mundo, luego de que en 1994 no fuera incluida como sede; en aquel entonces, la única ciudad de Florida seleccionada fue Orlando.

Además del Fan Fest, el comité local confirmó que se habilitarán múltiples “watch parties” en distintos puntos del condado de Miami-Dade, con el objetivo de ampliar la oferta para quienes no puedan ingresar al estadio.

Mundial 2026 en Miami: museo FIFA, transporte y partidos confirmados

La preparación no se limita a las zonas de aficionados. En el centro de la ciudad se inauguró un nuevo museo de la FIFA con una colección internacional de recuerdos históricos del fútbol, incluida una pared de camisetas representativas de distintas selecciones.

En materia logística, Barreto adelantó que se trabaja en un plan de movilidad que integrará aplicaciones como Uber y Lyft. Los detalles se conocerán más cerca del inicio del torneo, aunque el dirigente aseguró que aún cuentan con margen suficiente para afinar la estrategia.

Miami será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos y tres encuentros de la fase final. Entre los compromisos más atractivos figura el duelo Colombia vs Portugal, que despierta gran expectativa por la numerosa comunidad colombiana residente en la ciudad.

Así, tras horas de incertidumbre, el mensaje oficial es claro: el Fan Fest formará parte del Mundial 2026 en Miami. La ciudad apuesta por consolidarse como uno de los epicentros de la fiesta global del fútbol.