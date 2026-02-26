CANAL RCN
Deportes

Miami despeja dudas sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras fuerte polémica

Miami toma postura sobre el Fan Fest del Mundial 2026 tras advertencia y rumores.

Colombia vs. Portugal Miami
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
02:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La realización del Fan Fest en Miami para el Mundial 2026 fue centro de la controversia esta semana. Sin embargo, las dudas fueron despejadas en cuestión de horas. Rodney Barreto, integrante del Comité Local del certamen, confirmó que el evento sí se llevará a cabo, pese a las advertencias públicas sobre posibles cancelaciones por falta de recursos.

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial
RELACIONADO

"A Falcao lo amo": Néstor Lorenzo habló sobre el 'Tigre' en el Mundial

La discusión comenzó cuando Ray Martínez, director de operaciones del Comité anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad, advirtiera ante el Congreso de Estados Unidos que la ausencia de fondos comprometidos podría afectar la planeación del evento alterno para aficionados.

Estamos a 107 días del torneo… Dentro de los próximos 30 días es la fecha límite… Sin este dinero, podría ser catastrófico para nuestra planificación y coordinación, afirmó Martínez durante la audiencia.

Sus palabras encendieron las alarmas, ya que el Fan Fest es una pieza clave dentro del engranaje logístico y turístico que acompaña a cada Copa del Mundo organizada por la FIFA.

No obstante, pocas horas después, Barreto salió al paso y envió un mensaje de tranquilidad.

El Fan Fest va a ocurrir. Estamos comprometidos y todo está en escena para que ocurra. Estamos emocionados. Ya hemos hecho esto antes con muchos Super Bowls. Nos sentimos cómodos, claro que esto va a pasar, declaró durante un encuentro en Miami en el que estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fan Fest en Miami para el Mundial 2026 sí se realizará

Barreto subrayó que la ciudad ya asumió el compromiso y que no hay marcha atrás.

El dirigente reconoció que miles de aficionados llegarán a Miami sin entradas para los partidos oficiales, por lo que el Fan Fest se convierte en un espacio estratégico para canalizar esa demanda y mantener el ambiente festivo.

Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial
RELACIONADO

Infantino rompe el silencio y pone el foco sobre México a meses del Mundial

La organización proyecta un impacto económico cercano a los 1.300 millones de dólares para la ciudad, una cifra que incluye turismo, comercio, hotelería y servicios asociados.

Miami vivirá por primera vez una Copa del Mundo, luego de que en 1994 no fuera incluida como sede; en aquel entonces, la única ciudad de Florida seleccionada fue Orlando.

Además del Fan Fest, el comité local confirmó que se habilitarán múltiples “watch parties” en distintos puntos del condado de Miami-Dade, con el objetivo de ampliar la oferta para quienes no puedan ingresar al estadio.

Mundial 2026 en Miami: museo FIFA, transporte y partidos confirmados

La preparación no se limita a las zonas de aficionados. En el centro de la ciudad se inauguró un nuevo museo de la FIFA con una colección internacional de recuerdos históricos del fútbol, incluida una pared de camisetas representativas de distintas selecciones.

En materia logística, Barreto adelantó que se trabaja en un plan de movilidad que integrará aplicaciones como Uber y Lyft. Los detalles se conocerán más cerca del inicio del torneo, aunque el dirigente aseguró que aún cuentan con margen suficiente para afinar la estrategia.

Miami será escenario de cuatro partidos de la fase de grupos y tres encuentros de la fase final. Entre los compromisos más atractivos figura el duelo Colombia vs Portugal, que despierta gran expectativa por la numerosa comunidad colombiana residente en la ciudad.

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente
RELACIONADO

¿Debe ir Falcao al Mundial 2026? Jorge Luis Pinto dio su respuesta contundente

Así, tras horas de incertidumbre, el mensaje oficial es claro: el Fan Fest formará parte del Mundial 2026 en Miami. La ciudad apuesta por consolidarse como uno de los epicentros de la fiesta global del fútbol.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Santa Fe se pronunció tras la polémica contra Atlético Nacional y acudió a la FIFA: esto dijo

Atlético Nacional

Nacional vs. Millonarios: boletería para el superclásico por Copa Sudamericana

Atlético Nacional

¿Por qué Westcol viajó con Atlético Nacional rumbo a Bogotá? Esta es la verdad

Otras Noticias

Magdalena

El Parque Tayrona reabriría algunas playas: Alcaldía de Santa Marta verifica condiciones

Durante la inspección se analizaron riesgos naturales que pudieran afectar a turistas y operadores.

Cuba

Cuba identifica a uno de los muertos tras ataque a lancha con matrícula de Estados Unidos

Un aliado de esta persona fallecida afirmó que buscaba “prender la chispa” de un levantamiento en la isla.

Dólar

Dólar en Colombia vuelve a dispararse: así cerró hoy 26 de febrero

Enfermedades

Exigen respuestas ante retrasos que ponen en riesgo la vida de los pacientes

Astrología

"Completamente fuertes": impactante predicción de Mhoni Vidente para marzo de 2026