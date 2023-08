Presidente de Santa Fe reveló la razón por la que Leonel Álvarez no llegó al 'León'

Antes de la llegada de Huberth Bodhert a Independiente Santa Fe, uno de los fuertes candidatos para llegar al banquillo del ‘león’ era Leonel Álvarez, entrenador antioqueño que salió de Perú y que estuvo en negociaciones con la junta directiva del equipo bogotano, la cual no llegó a un feliz término.

En medio de los rumores que se han presentado sobre la no llegada de Leonel Álvarez, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, dio los detalles de porque la negociación con el entrenador antioqueño no se pudo dar, afirmando que el principal factor fue el tema salarial del estratega.

“No quiso negociar, pidió un capital que si hubiéramos aceptado estaríamos trabajando para pagar al técnico, fue complicada la negociación con él”, fueron las declaraciones de Eduardo Méndez en conversaciones con el Diario As.

Además, dejó claro que después que se dio la salida de Harold Rivera, la primera opción de la junta directiva del equipo cardenal siempre fue Leonel Álvarez. El plan B era un entrenador extranjero, quien tampoco aceptó la oferta del equipo bogotano, haciendo que el presidente de declinara con el exentrenador de Alianza Petrolera.

“Buscamos a Peirano que estaba con el visto bueno, pero desafortunadamente el equipo en el que estaba no lo dejó venir. A Bodhert alguien me lo ofreció y les dije que tenía contrato con Alianza, hablé con el presidente y me dijo que con la chequera de Santa Fe no iba a pelear y la verdad no hubo mucha pelea, fue más por superación del técnico”, añadió el presidente de Independiente Santa Fe sobre la situación de Leonel Álvarez.

Razón por la que se inclinaron por Bodhert

Por último, el presidente de Independiente Santa Fe se refirió sobre la inclinación por el entrenador cartagenero, quien ha tenido unas buenas actuaciones en los diferentes equipos en los que ha estado.

“Personalmente, a mí me gustaba por su forma de dirigir, nunca había hablado con él, solo tuve un saludo hace algunos años en el ascensor de El Campín. Tengo buenos comentarios por su forma de trabajar, jugadores que habían pasado por el lado de él me decían que era bueno y eso es importante y por eso la junta aceptó”, añadió el presidente Eduardo Méndez.

Además, dejó claro que la nómina que tiene Independiente Santa Fe es bastante competitiva y el entrenador está contento con los jugadores que tiene el equipo para este semestre.

“Creo que hay una nómina importante, cuando hablé con el técnico, me dijo que un centro delantero más para que no se nos presente ese problema que nos sucedió en el partido con el DIM, Rodallega lesionado y el otro no puede jugar, pero es difícil conseguir un centro delantero”, finalizó Eduardo Méndez.