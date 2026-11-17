La Copa BetPlay ya conoce a sus finalistas en la edición 2026: Once Caldas y América disputarán uno de los títulos del año y la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana sin depender de la tabla de reclasificación.

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La gran sorpresa de la jornada la dio Once Caldas después de eliminar por penales a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot; debido al esfuerzo económico que el club 'paisa' hizo para reforzar su nómina, incluido James Rodríguez, además de jugar en condición de local, lo ponían como el favorito a llevarse la clasificación.

Once Caldas vs. América: la gran final de la Copa BetPlay

En el primer partido del día, Atlético Nacional recibió a Once Caldas en Medellín; con goles de Elías Cabrera y James Rodríguez, los locales se fueron al descanso con la ventaja y todo parecía indicar que el segundo tiempo sería tranquilo para los dirigidos por Lucas González.

A los 6 minutos del segundo tiempo, el juez central decretó penal a favor de Once Caldas y Michael Barrios lo convertiría en gol; tan solo 4 minutos después, Juan Pablo Nieto puso el 2-2 silenciando a todo el Atanasio Girardo. Los locales se fueron de lleno a buscar el gol que les diera la clasificación, pero Once Caldas demostró su poder defensivo y los 90 minutos terminarían en igualdad.

El portero del 'blanco blanco', Joan Parra, se convirtió en la figura de la noche atajando dos penales y los dirigidos por Carlos 'El Panelo' Valencia lograron una épica clasificación a la gran final de la Copa BetPlay.

En el Pascual Guerrero, América tuvo la oportunidad de irse al descanso con un marcador más amplio en el global, pero el portero de Inter de Bogotá, Wuilker Fariñez, le atajó un penal a Yeison Guzmán a los 44 minutos de juego.

A los 53 minutos, Johan Caballero daba otro batacazo más en la jornada de martes y ponía a sufrir a los hinchas americanos marcando el empate de la serie; aunque el club bogotano se veía con más resto físico para llevarse la victoria o llegar a los penales, a los 88 minutos Marcos Mina puso el 1-1 y decretó la clasificación para los 'escarlatas'.

¿Cuándo se juega la gran final de la Copa BetPlay?

Debido a la presencia de Once Caldas y América en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y el apretado calendario por aplazamiento de partidos, las fechas de las dos finales serán confirmadas en los próximos días por la Dimayor.

Algunas versiones periodísticas informaron que las posibles fechas serían el 19 y 22 de noviembre, pero será a través de los canales oficiales de Dimayor que se conozca la programación oficial.