En Duitama, Boyacá, una mujer terminó brutalmente agredida por un cliente en un supermercado. El hombre se enfureció porque ella supuestamente se demoró en atenderlo y, en medio de la discusión, le propinó varios puños sin importar quiénes estuviesen en los alrededores.

Lo más indignante de este caso es que el cobarde ataque ocurrió delante de la hija de la víctima, una niña de siete años. La pequeña tuvo que presenciar cómo golpeaban a su mamá y, gracias a la reacción de la comunidad, el agresor fue capturado.

¿Por qué la atacó de esa manera?

Paola Díaz estaba finalizando su turno en el supermercado. Durante los fines de semana, su hija la acompaña. Lo que parecía como otro día de trabajo, se convirtió en una aterradora escena.

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El hecho se presentó el sábado 14 de noviembre, pasadas las 8:00 p.m., mientras ella estaba barriendo la entrada del supermercado. Las cámaras de seguridad grabaron la discusión que se presentó y el momento del ataque.

La mujer expuso que cuando el hombre llegó, ella le dijo que esperara un momento mientras terminaba de atender a otro cliente. Acto seguido, a él no le gustó esta respuesta y tomó un comportamiento violento.

Hombre fue capturado

“El tipo se me lanzó, me mandó un puño que le esquivé y ya el segundo puño iba con doble intención. No solo me iba a pegar a mí, sino a mi hija (…) No tenían ningún derecho de llegar de esa manera a atentar y había dos menores de edad, no solo mi hija, sino otro niño que ellos tienen, quien también estaba presenciando los hechos”, contó Díaz al narrar lo ocurrido.

Las autoridades indicaron que el presunto agresor fue capturado tras la reacción de los vecinos y uniformados. Fue llevado ante la Fiscalía para la respectiva judicialización y, por su parte, la mujer pide que haya protección, tanto para ella como su hija.