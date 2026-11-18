Subastarán vehículos modelos 2025 y 2026 a precios más bajos: así puede aplicar
Una subasta virtual reunirá cerca de 50 carros usados de modelos recientes.
Noticias RCN
06:56 a. m.
Adquirir un vehículo casi nuevo por debajo del precio comercial de los concesionarios es el sueño de muchos compradores. Para responder a esta demanda, la compañía Subastas & Comercio anunció una nueva jornada especial de remate virtual orientada a ofrecer carros de modelos 2025 y 2026, ideal tanto para familias que buscan estrenar como para empresas que desean renovar sus flotas.
A diferencia de las subastas tradicionales de vehículos siniestrados o con trayectorias prolongadas, este evento destaca por poner en oferta automóviles de modelos sumamente recientes y con historiales corporativos claros, garantizando una alta calidad y total transparencia en el proceso.
Fechas en las que se realizará esta subasta de carros
El evento ha sido diseñado bajo una modalidad innovadora y digital: un "Trasnochón" de tres noches consecutivas que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre.
Esta franja horaria nocturna (programada a partir de las 8:00 p.m.) facilita que los interesados puedan conectarse de manera virtual desde cualquier lugar, sin interferir con sus jornadas laborales ordinarias, y participar en las pujas en tiempo real desde la comodidad de sus computadores o dispositivos móviles.
En total, el catálogo reúne aproximadamente 50 vehículos que provienen de una sola operación corporativa, lo que asegura que se trata de automotores recientes, bien conservados y listos para su traspaso inmediato.
Así puede aplicar a la subasta de vehículos
- Ingrese al portal oficial de Subastas & Comercio y cree una cuenta de usuario con sus datos personales o corporativos.
- Explore el catálogo disponible para detallar las especificaciones, características y ubicación de cada uno de los carros.
- Realice el pago del depósito de seriedad de oferta establecido por la plataforma. Este monto es un requisito de seguridad indispensable para habilitar la sala de remate y es totalmente reembolsable si no resultas ganador de ninguna puja.
- Conéctese a las salas virtuales durante las noches del 25, 26 o 27 de noviembre y puja estratégicamente por el vehículo de su preferencia.