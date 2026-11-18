Adquirir un vehículo casi nuevo por debajo del precio comercial de los concesionarios es el sueño de muchos compradores. Para responder a esta demanda, la compañía Subastas & Comercio anunció una nueva jornada especial de remate virtual orientada a ofrecer carros de modelos 2025 y 2026, ideal tanto para familias que buscan estrenar como para empresas que desean renovar sus flotas.

A diferencia de las subastas tradicionales de vehículos siniestrados o con trayectorias prolongadas, este evento destaca por poner en oferta automóviles de modelos sumamente recientes y con historiales corporativos claros, garantizando una alta calidad y total transparencia en el proceso.

Fechas en las que se realizará esta subasta de carros

El evento ha sido diseñado bajo una modalidad innovadora y digital: un "Trasnochón" de tres noches consecutivas que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Esta franja horaria nocturna (programada a partir de las 8:00 p.m.) facilita que los interesados puedan conectarse de manera virtual desde cualquier lugar, sin interferir con sus jornadas laborales ordinarias, y participar en las pujas en tiempo real desde la comodidad de sus computadores o dispositivos móviles.

En total, el catálogo reúne aproximadamente 50 vehículos que provienen de una sola operación corporativa, lo que asegura que se trata de automotores recientes, bien conservados y listos para su traspaso inmediato.

Así puede aplicar a la subasta de vehículos